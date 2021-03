Il Prefetto Valentini in visita al CIS-Interporto di Nola martedì 30.

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, sarà in visita al CIS-Interporto di Nola domani 30 marzo 2021 alle ore 10.30.

Il Prefetto Valentini incontrerà Alfredo Gaetani, Presidente di Interporto Campano, Ferdinando Grimaldi, Presidente di CIS, e Claudio Ricci, Amministratore Delegato di CIS e Interporto Campano.

La visita sarà l’occasione per mostrare per la prima volta al Prefetto di Napoli la realtà imprenditoriale del Distretto ed illustrargli le azioni e i progetti in tema di sicurezza e legalità.