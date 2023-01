Il primo giorno della mia vita, giovedì 26 all’Uci di Parco Leonardo, presenti il regista Paolo Genovese e Valerio Mastrandrea.

Nuova proiezione con cast negli Uci Cinemas di Parco Leonardo per “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA”, ultimo film per la regia di Paolo Genovese che insieme all’attore Valerio Mastandrea verrà accolto a Parco Leonardo dal padrone di casa, Edoardo Francesco Caltagirone.

E’ già iniziato il passaparola tra gli abitanti di Parco Leonardo ed i frequentatori del centro commerciale che, ricevuta la notizia, si sono subito segnati l’appuntamento di Giovedì, 26 Gennaio 2023 alle ore 21:15, per incontrare l’attore Valerio Mastandrea ed il regista Paolo Genovese.

Telefonini pronti quindi per selfie e video a commemorare l’incontro ma c’è anche chi, come la Sig.ra Barbara, preferisce le vecchie usanze con carta e penna e custodisce le dediche con firma avute nelle antecedenti occasioni tutte nello stesso taccuino.

L’occasione sarà anche un luogo d’incontro per molti colleghi Vip invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, che non perderanno l’occasione per salutare gli amici interpreti del film.

Poltrone riservate per:

Francesco Acampora conduttore radio, Marco Aceti attore, Raffaela Anastasio attrice, Laszlo Barbo regista, Nadia Bengala Miss Italia, Enrico Carla regista, Gianluca Cerasole produttore, Valter D’Errico attore/produttore, Metis Di Meo conduttrice Rai, Andrea Doria regista Rai, Enio Drovandi attore, Paolo Fidemi agente, Lorenzo Flaherty attore, Mauro Graiani autore sceneggiatore, Anna La Rosa giornalista Rai, Giancarlo Leone giornalista, Luca Martella attore, Mario Marzotto produttore, Maria Grazie Nazzari attrice, Alina Person attrice, Joseana Platania modella, Alessandro Pondi regista, Antonella Ponziani attrice, Karin Proia attrice, Silvia Squizzato giornalista tg2, Monica Vallerini attrice, Eleonora Vallone attrice, Saverio Vallone attore, Sonia Zampetti modella, Gaia Zucchi attrice, Alberto Lancellotti attore, Monica Carpanese attrice.