Il racconto dei gioielli di Andrea Falcioni all’evento “Roma è di Moda. Via Veneto Edition con ‘DiamondDiamonD’ in onda il 12 settembre su EXPLORER HD CHANNEL

Andrà in onda lunedì 12 settembre 2022 alle ore 20:45, su EXPLORER HD CHANNEL 176 di Sky, in prima visione tv, l’episodio della serie tv DiamondDiamonD, dedicato a Roma è di Moda. Via Veneto Edition, la serata-evento che si è tenuta lo scorso 28 luglio, nella suggestiva cornice dell’iconica via Veneto. Un evento organizzato per raccontare l’alto artigianato Made in Italy attraverso un percorso che intreccia tradizione manifatturiera e moda ecosostenibile con la danza, la recitazione e la musica. Ideato e curato da Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, l’evento è stato promosso da Roma Capitale e dall’Assessorato Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport.



Nella puntata sono protagonisti la raffinata e sperimentale eco-couture di Alessandro Consiglio, gli splendidi abiti della stilista Naira Khachatryan, accompagnati dalle note del sopranista Paolo Anziliero e soprattutto adornati dai gioielli etici della DiamonDiamonD srl di Andrea Falcioni – che ha fornito i gioielli – protagonista del programma DiamondDiamond, già in onda su Explorer HD Channel. Il programma, infatti, prodotto da Oberon Media International e ambientato a Roma, nello storico e raffinato showroom di DiamonDiamonD, racconta di Andrea, il proprietario, e il suo giovane ed esperto staff. In ogni puntata emozionante e ricca di colpi di scena, cercano di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti e svelano al pubblico segreti, retroscena e storie d’amore e d’amicizia che nascono nel magico mondo dei diamanti.

LA PRODUZIONE

OBERON MEDIA INTERNATIONAL

Oberon Media International è una società che produce contenuti audiovisivi di alta definizione. È un’espansione di Oberon Media. Dal 2013 Oberon Media, sotto la guida della CEO Cristina Marques ha prodotto e co-prodotto film quali “Nati 2 volte” e “Tra le onde”, documentari, format, mostre, festival in Italia e all’estero ed opere liriche. Inoltre, Oberon Media ha creato un sistema innovativo per riprendere e portare gli eventi sportivi dal campo di gioco alle case degli spettatori. Oberon Media International si è specializzata nella produzione di contenuti originali, grazie al coinvolgimento di professionisti provenienti da vari settori: cinema, comunicazione, giornalismo, radio, televisione, musica, eventi e social media. In Oberon Media International la tecnologia, la professionalità e l’innovazione vanno di pari passo con l’attenzione alla diversità, all’inclusione, alla creatività e allo storytelling.

