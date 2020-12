Il regalo che vuoi, Baz e la RDS Christmas Band augurano Buon Natale ed aiutano Save The Children.

Dopo il successo di “Natale Reggaeton” e “Portami a Bailar“, RDS 100% Grandi Successi replica il progetto musicale e benefico, legato ad una raccolta fondi nazionale e lancia il nuovo tormentone natalizio “Il regalo che vuoi“, prodotto e interpretato da Marco Bazzoni – in arte Baz – con la RDS Christmas Band.

Video BAZ & RDS Christmas Band “IL REGALO CHE VUOI”:

BAZ, divenuto celebre per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed il cantante autoriferito “Gianni Cyano“, oggi conduce “Tutti pazzi per RDS” insieme a Rossella Brescia e Ciccio Valenti

Marco Bazzoni ci spiega: “Aiutare attraverso la musica persone e soprattutto bambini che soffrono è un grande privilegio, soprattutto in questo difficile periodo storico. Nel mio piccolo spero di regalare un po’ di speranza a più bambini possibili per questo Natale 2020“.

In questo momento particolare, musica, ironia e spensieratezza sono più che mai necessari, ma lo è anche l’impegno sociale. “Il regalo che vuoi” è un progetto che si pone come obiettivo l’adempimento di entrambi gli scopi: regalare un sorriso e dare un aiuto concreto a tanti bambini in difficoltà nel nostro Paese. L’intero ricavato dalla vendita del brano andrà a supporto della campagna natalizia “Regali Solidali” di Save the Children e si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà che si integra al più ampio progetto “Riscriviamo il Futuro“.

Save the Children è un’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro migliore: offrire educazione, opportunità e speranza a 100.000 bambini che vivono nei contesti più svantaggiati in tutta Italia e la cui situazione è oggi ancora più drammatica a causa del Coronavirus. L’intervento dell’Organizzazione, destinato a bambini dagli 0 ai 17 anni in circa 30 aree territoriali in Italia, mira a fornire, beni di prima necessità, materiali per la didattica e supporto allo studio.

Contribuire al progetto è semplice: basterà scaricare il brano a partire da 99 centesimi sui maggiori store musicali presenti on-line – come iTunes e Amazon Music – ed il ricavato sarà interamente devoluto a Save the Children per progetti a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, che nel nostro paese stanno subendo gli effetti della crisi-socioeconomica seguita alla pandemia.

Maggiori informazioni su dove scaricare ed ascoltare il brano al link:

https://bit.ly/Ilregalochevuoi-CS

Il nuovo brano di Baz e dell’RDS CHRISTMAS BAND “Il regalo che vuoi” – disponibile anche in streaming su piattaforme come YouTube e Spotify – è una canzone ironica che parla di quei regali, di dubbio gusto o di poca utilità, che spesso si ricevono a Natale e che tutti abbiamo fatto o ricevuto almeno una volta nella vita. Partendo da questo spunto, trattato in stile sempre goliardico, l’obiettivo diventa quello di sensibilizzare gli ascoltatori e di incentivarli a dare – per questo Natale particolare – più valore a tutti i piccoli gesti che possono fare la differenza, tra cui anche scegliere un regalo solidale per tanti bambini in difficoltà.

RDS 100% Grandi Successi e BAZ puntano ad amplificare il messaggio di comunicazione per sensibilizzare quante più persone, grazie ad una nuova idea creativa di Baz che interpreta il brano – scritto e composto con Erik Bosio, Andrea Midena e Matteo Monforte – in collaborazione con la RDS Christmas Band – composta da tutti gli speaker di RDS 100% Grandi Successi – che hanno anche collaborato insieme alla produzione del video con la regia di Marco Beltrami.

BAZ “Il regalo che vuoi”

Scende la neve sul davanzale senti le renne è Babbo Natale

dalla Lapponia sgasando arriverà

Presto appoggia il limoncello corri sotto l’alberello

chissà che regali scarterai… ma tanto già lo sai

Sempre riceverai un regalo brutto che poi riciclerai

Sempre riceverai quel regalo brutto che non vorresti mai

Calze antiscivolo agghiaccianti ma c’hai la moquette

un coprisella a fiori gialli per la tua cyclette

sali da bagno ma la vasca a casa non ce l’hai

chi se ne frega adesso alza la radio dai

Babbo natale adesso basta ma non potevi farmi una busta

invece di questo set per la fonduta?

Ogni anno tu ci speri che il miracolo si avveri

chissà che regali scarterai? Ma tanto già lo sai…

Sempre riceverai un regalo brutto che poi riciclerai

Sempre riceverai quel regalo brutto che non vorresti mai

I guanti per sciare ma tu vivi a cefalù

pigiama di flanella così non ti accoppi più

un phon da viaggio ma i capelli proprio non ce li hai

chi se ne frega adesso alza la radio dai

Sempre riceverai un regalo brutto che poi riciclerai

Però una gioia ce l’hai il prossimo anno tu ti vendicherai