Il salone delle Meraviglie, Federico Fashion Style torna venerdì 25 su Real Time.

Federico Fashion Style torna con un nuovo doppio appuntamento del Salone delle Meraviglie 5. Il programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta VENERDI’ 25 su Real Time alle 22:40 e alle 23:10.

Federico apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo strepitoso negozio nella bellissima Napoli. Qui ad attenderlo una schiera di veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo di Federico nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività. E mentre prende forma il suo ultimo progetto imprenditoriale, Federico ha in serbo una grande sorpresa per tutte le sue affezionate clienti: il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande e più glamour, sempre nella sua amatissima Anzio. Tra pieghe, nuvole di lacca, richieste di look sempre più estrosi, e le mille storie quotidiane che si intrecciano tra le varie postazioni, al Salone non c’è un attimo di sosta!

Vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo venerdì, nel primo episodio: la storica cliente Alessia teme che con l’apertura del nuovo salone possano esserci dei cambiamenti, l’arrivo di due nuove e simpatiche clienti la spinge addirittura a pensare che Federico possa metterla da parte e preferire altre a lei. Intanto, il nostro hair stylist deve occuparsi di Alexia ed Emanuela, due amiche che hanno bisogno di recuperare la loro femminilità, e di Stefania, una cantante lirica molto esuberante, che sta cercando un cambiamento radicale.

Nel secondo episodio: l’apertura del nuovo salone si avvicina e la mamma di Federico vuole preparargli una sorpresa per il giorno dell’inaugurazione. Inizia quindi a radunare tutte le foto di quando era bambino e per scegliere le migliori chiede l’aiuto di Marco e Weyda. Nel frattempo, Federico si trova a Napoli con Laura, una ragazza che vuole finalmente essere notata per l’aspetto e non solo per la simpatia e Agostino, un simpatico parrucchiere che per la prima volta nella sua vita ha deciso di affidare il cambio look ad un altro professionista.

Il programma in onda su Real Time (Canale 31) è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti per Discovery Italia. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarvi su Real Time ogni VENERDI’ dalle 22.40. “Il Salone delle Meraviglie” è disponibile anche in streaming su Discovery+.