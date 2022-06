“Il Segreto di Cartapesta” di Pasquale Manzo in esposizione al My Seacret per Le Voci Di Dentro da martedì 21.

Martedì 21 giugno, dalle ore 21.30, My Seacret il ristorante-galleria di via Chiatamone n°31 ospita “Il Segreto di Cartapesta” il vernissage firmato dal pittore e scultore partenopeo Pasquale Manzo per le Voci di Dentro.

Protagoniste della serata sono le sculture e i quadri in cartapesta, dall’allure onirica e impalpabile, che rappresentano le maschere e i simboli iconici di Napoli: tra le opere più apprezzate di Pasquale Manzo c’è il San Gennaro, realizzato in cartapesta e foglia d’argento, una figura esile e oblunga che guarda verso l’alto, caratterizzata da un taglio nel corpo centrale che lo scultore utilizza per rappresentare le viscere della città e del martirio del Santo patrono. Dalle forme tondeggianti e leggere è invece il Pulcinella che Manzo raffigura con un corpo a forma di uovo, simbolo di fortuna e fecondità secondo la tradizione campana, e lunghe braccia che sembrano protendere verso l’alto nel tentativo della maschera di elevarsi verso il cielo. Il Pinocchio lavorato con cartapesta e calce e rifinito con smalti e foglie d’oro, è invece l’opera con la quale l’artista vuole rappresentare l’italianità e il mondo dei Balocchi a lui tanto caro. Chiudono l’esposizione le grafiche raffiguranti il Vesuvio, vere e proprie esplosioni di colore realizzate su carta Fowa Richard 100% cotone di colore bianco naturale e in edizione limitata, numerati e firmati dall’artista e racchiusi nelle eleganti cornici GMGroup.

Durante la serata ai presenti verranno serviti appetizer firmati da Antonio Passariello chef executive di My Seacret: assaggi di cucina contemporanea che sposano perfettamente l’allestimento della sala. Portate a base di pesce fresco e carne di alta qualità dove predominano contaminazioni di sapori e incontri con altre culture. Nei calici una selezione di champagne scelti dal maitre de salle Christian Moreno.

Le opere di Pasquale Manzo saranno in esposizione fino al 19 luglio in via Chiatamone 31 presso il ristorante-galleria My Seacret.

LE VOCI DI DENTRO

Le Voci di dentro nasce come bottega d’arte nel 2011 nel ventre di Napoli, lungo la celebre Spaccanapoli, a pochi passi dal Duomo. Fondato da Castrese Visone, l’atelier si distingue da subito per l’originale produzione artistica che interpreta le icone della napoletanità in forme e colori pop e contemporanei. Nel 2018 la GM Cornici, azienda leader nella produzione e vendita di cornici in legno artigianali e 100% italiane, acquista parte della società: inizia lo sviluppo del brand, da bottega/atelier a fucina creativa e piattaforma web anche grazie all’incontro con Switch, agenzia creativa appartenente alla holding GM Group. La mission è dare spazio e voce a tanti giovani artisti partenopei, offrendo loro uno strumento di promozione e vendita, ma soprattutto una platea immensa come è il web. La nuova piattaforma web www.levocididentro.it vuol essere un luogo di incontro e confronto tra artisti, nonché galleria e vendita online. Per sua natura sarà un contenitore in continuo divenire che vuole racchiudere Arte, Moda, Interior Design, Filosofia, Storia, Mito e Folklore, Emozione, Funzionalità ed Estetica.

Atelier: via San Biagio dei Librai, 111 Napoli

Online gallery: www.levocididentro.it