Il Tango nel cuore di Napoli di Stella Manfredi e Luigi Castiello .

Stella Manfredi & Luigi Castiello

“Tango nel cuore di Napoli”

In uno dei momenti più bui nella storia per la musica e per l’arte, a causa della prolungata chiusura di teatri e luoghi della cultura, la violinista Stella Manfredi ed il produttore Luigi Castiello si servono di due tra i luoghi simbolo di Napoli, nonchè tra i più belli del mondo, Galleria Umberto II e Piazza Plebiscito; che divengono qui una suggestiva scenografia. Così il tango si fonde alla musica elettronica incorniciato dalla bellezza della città.

Ballerini:

Domenico Benvenuto

Nati Miqueiro

Video :

FMM VISUAL designer (Federica Manfredi)

Editor Anna Castiello

Stella Manfredi (violino) e Luigi Castiello (basso&elettronica) . I due musicisti napoletani, formatisi nei conservatori San Pietro a Majella di Napoli e Domenico Cimarosa di Avellino, partono dalla formazione accademica spostando la loro attenzione verso la sperimentazione. Un lungo lavoro di ricerca, quello del duo, che da suoni canonici, ordinari, arriva a combinare modi e mondi espressivi in maniera unica e caratterizzante.

Il violino viene estrapolato dal suo contesto classico e tradizionale, ma al tempo stesso ne conserva fortemente i caratteri, per essere manipolato con gli strumenti dell’elettronica

Lo stesso avviene con il basso e il contrabbasso di Luigi Castiello, il cui suono viene decostruito ed elaborato in sinergia al violino; il tutto avviene in una dimensione electro-pop-folk, sulla scia di grandi maestri come Morricone, Apparat,Trentmoller e Modeselector etc….

Inoltre i due artisti sono fondatori di KamAak, progetto di musica inedita strumentale, volto alla creazione di musica per immagini.