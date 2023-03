Il Teatro cerca Casa ospita il concerto Dal bel canto al jazz: la musica è di scena nel salotto del drammaturgo Manlio Santanelli.

Continua la rassegna in appartamento ideata da Manlio Santanelli. Lunedì 27 marzo alle 18 “Il Teatro Cerca Casa” ospita nel salotto del drammaturgo a Napoli, Via Sagrera, 23 al Vomero, lo spettacolo musicale Dal bel canto al jazz con Francesco Scelzo alla chitarra. Vincitore di numerosi concorsi in Italia e nel mondo e con esibizioni in importanti festival musicali e sale da concerto all’attivo, Scelzo propone un repertorio che include brani della tradizione, dall’opera fino agli standard jazz più celebri.

L’artista si definisce ‘classico nelle dita e jazzista nella mente’, aspetto inconsueto e interessante, perché raramente un musicista si approccia in duplice veste al suo strumento.

Francesco Scelzo, artista napoletano di origine sudamericana, ha iniziato il suo percorso con la musica classica, per poi dedicarsi anche al jazz, affermandosi nel panorama nazionale e internazionale, senza mai dimenticare le sue radici. In questo nuovo spettacolo, spazia da Mauro Giuliani a Francisco Tarrega, da Toots Thielemans a Duke Ellington, accompagnando lo spettatore in un viaggio tra le arie d’opera più famose e le sonorità contaminate del jazz.

Per assistere al concerto organizzato da Livia Coletta è necessaria la prenotazione, attraverso il sito ilteatrocercacasa.it oppure chiamando i numeri 3343347090 – 081.5782460.