Il treno dell’anima, esce venerdì 16 il nuovo album di Enzo Avitabile con tanti ospiti speciali.

TRACK BY TRACK SALVAMI feat Ligabue (musica e testo Enzo Avitabile) “Collaborare con Luciano era un mio desiderio da sempre, mi piace molto. È tra le canzoni che ascolto di più. Il testo è partito da me e successivamente gli ho chiesto di scrivere la sua parte. Ma non ha toccato nulla, dicendo che sentiva le mie parole anche sue. E’ un brano dove due uomini condividono sogni e miserie, c’è la speranza di andare oltre al grossolano quotidiano, di andare verso una coscienza più consapevole”. UNO DI NOI feat Edoardo Bennato (musica Enzo Avitabile – testo Enzo Avitabile ed Edoardo Bennato) “Conosco Edoardo da una vita, ho suonato con lui a San Siro nel 1980 e ho collaborato in alcuni suoi importanti album come ‘Sono solo canzonette’ e ‘Uffà uffà’. Tra di noi c’è sempre stato uno scambio musicale molto forte. Questo è un brano molto particolare, dove Bennato è poco Bennato e io sono poco io. Rivediamo in qualche modo il nostro linguaggio. È una canzone che va alla ricerca della autenticità delle persone, purtroppo attratta più che altro dalla quantità delle cose. Penso ai like, per esempio…”. FATTI MIEI feat Biagio Antonacci (musica Biagio Antonacci – testo Biagio Antonacci ed Enzo Avitabile) “Quella con Biagio la definisco come una collaborazione non solo bellissima, ma anche inconsueta. Mi ha mandato un testo con un groove esagerato, stupendo. Io gli ho aggiunto la mia parte in napoletano, per una combinazione di voci davvero forte. È un testo sul libero arbitrio, ognuno ha il destino nelle proprie mani”. PER SEMPRE NOI feat Giuliano Sangiorgi (musica e testo Giuliano Sangiorgi ed Enzo Avitabile) “Tra me e Giuliano c’è stata una contaminazione contagiosa, tra napoletano, italiano e il dialetto salentino griko. E così lui si è ritrovato in pratica a cantare la sua lingua madre di 3.000 anni fa. Dal punto di vista del testo, è una canzone d’amore tra due persone”. E DUORME STELLA (musica e testo Enzo Avitabile) “Canto insieme a due bambini non vedenti, grandi amanti della musica in generale. Francesco l’ho conosciuto a casa sua, Sofia all’interno della Basilica dell’Incoronata di Napoli. Ho voluto fortemente loro due al mio fianco. Sono due stelle morbide, ma che conoscono la propria dura situazione. Ma hanno un grande desiderio di vivere la vita, mi emozionano. Questo brano ha fatto da colonna sonora del film ‘Natale in casa Cupiello’, pellicola diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto. È una contrapposizione tra la natura divina che scende su di noi e la natura umana che aspira a una condizione più alta. SIMM’ TUTT’UNO feat JOVANOTTI (musica Enzo Avitabile – testo Enzo Avitabile e Lorenzo Cherubini) “Io e Lorenzo siamo una famiglia, molto uniti nella musica e nel pensiero, nelle difficoltà e nella voglia di fare cose. James Brown mi disse, verso la metà degli anni ’80, di aprirmi al rap: così feci con gli Afrika Bambaataa nel brano ‘Street Happyness’, presentato proprio all’interno del programma di Lorenzo ‘1, 2, 3 Jovanotti’. Da allora sono un po’ considerato come il papà del ritmo. Con Lorenzo c’è stato un grande riavvicinamento negli ultimi anni, basti pensare alla mia presenza al suo straordinario ‘Jova Beach Party’, ma tra di noi c’è stata sempre una militanza tacita. Sì, questa può essere considerata la canzone più sociale dell’opera”. ANGELINA (musica e testo Enzo Avitabile) “Il brano è dedicato alla mia seconda figlia, Angela. A Connie, negli anni Ottanta, dedicati il mio primo album. Il testo ha circa 5 anni e il mio produttore mi ha convinto a inserirlo. E ha fatto bene: si tratta di un pezzo semplice, ma ricco d’amore. Mi è venuto interamente in italiano, ma se Napoli è la mia casa, l’Italia è la mia casa. Mi piace dire che la musica napoletana è musica italiana, così come quella italiana è napoletana, ma anche romana, romagnola. In ogni regione c’è tanto cibo buono, ma anche ottima musica”. NESSUNO E’ FIGLIO DI NESSUNO feat GUE’ (musica Enzo Avitabile – testo Enzo Avitabile e Cosimo Fini) “Gué mi piace tanto perché è incisivo, diretto. Ho partecipato al suo brano ‘La malaeducazione’ e ho assaporato così il ‘Disco d’Oro’ che ha conquistato. Già il titolo del pezzo fa capire il motivo del testo. All’interno c’è anche l’esperanto, la lingua artificiale, sviluppata tra il 1872 e il 1887 dall’oculista polacco di origini ebraiche Ludwik Lejzer Zamenhof. Mi piace l’idea che fosse una lingua universale per il mondo, ha un bel suono, un peccato che sia morta”. LA VITA È UN DONO (musica e testo Enzo Avitabile) “Ho estrapolato un inciso da un brano che ho cantato qualche anno fa con Luché, ‘Potere 2’. Dall’inciso è stato costruita un testo autonomo, semplice. Ma c’è un bel suono che ti prende e ti emoziona e ti commuove arrivando al cuore”. FAMM CHIAMM SETE feat SPERANZA (musica Enzo Avitabile – testo Enzo Avitabile e Ugo Scicolone) “Speranza è una forza della natura, è il Masaniello del rap, un artista non solo della periferia napoletana, ma anche di origine francesce. È un brano di quelli tosti, anche di denuncia”. IL TRENO DELL’ANIMA feat ROCCO HUNT & BOOMDABASH (musica Enzo Avitabile, Angelo Cisternino, Adriano Sicuro – testo Enzo Avitabile, Rocco Pagliarulo, Angelo Rogoli, Paolo Pagano) “Un omaggio a ‘Soul Express’ che però viene rivissuto oggi con i suoni e i racconti di Rocco e dei Boomdabash. Possiamo dire che alla canzone originaria è stato fatto indossare un vestito nuovo, come se fosse nata in quest’epoca. Dobbiamo anche imparare a smitizzarci umanizzandoci. Nulla è intoccabile, dobbiamo essere noi a creare dei flash di interesse”.