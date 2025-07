Il Villaggio del Tifoso a Castel Di Sangro

- pubblicità -

A Castel Di Sangro arriva il “Villaggio del Tifoso”. Dal 30 luglio al 14 agosto la località che ospita il ritiro del Napoli campione d’Italia si arricchisce di una nuova, grande, opportunità. Uno spazio ricchissimo, fatto di giochi, intrattenimento e tanto tanto buon cibo.

Un’idea realizzata da Momenti Gommosi Eventi di Dario Battaglia in collaborazione con la D2 eventi e il patrocinio del Comune di Castel di Sangro, capitanata dal sindaco Angelo Caruso.

Quest’anno nella località che ospita il ritiro non ci sarà nemmeno un minuto libero. Fra un allenamento e l’altro i tifosi potranno raggiungere il “Villaggio del Tifoso” e prendere parte ai numerosi giochi interattivi legati al mondo della realtà virtuale, lasciarsi affascinare dallo show di SauroRex e dei suoi amici dinosauri ed assaporare le mille meraviglie proposte dall’area food.

“Un sogno che si realizza. Abbiamo cominciato a preparare quest’evento con la speranza di realizzarlo accogliendo i tifosi della squadra campione d’Italia e così è stato. Adesso aspettiamo tutti i tifosi per continuare a festeggiare il quarto scudetto ed al tempo stesso vivendo un precampionato da ricordare. Al nostro villaggio troveranno un intrattenimento da Champions e un’area food da visitare con rigore” racconta il patron di Momenti Gommosi Dario Battaglia. L’angolo della sostenibilità con Sga Service, esperti del fotovoltaico porteranno in ritiro i primi pannelli fotovoltaici azzurri tifosi del Napoli.

Per i più piccoli non manca l’area giochi con tanto di gonfiabili, sempre disponibili lungo tutto l’arco del villaggio. Per i golosi sarà una vera e propria goduria. A Castel di Sangro arriva anche l’Associazione Produttori “Panuozzo di Gragnano” del presidente Ciro Minopoli. Sarà possibile degustare la ricetta originale con la farcitura classica di pancetta e Fior di Latte di Gragnano e la variante “alla Tommaso” con Pancetta, Fior di Latte di Gragnano, funghi e salsa piccante.

Per chi non si accontenta ecco le specialità siciliane: cannoli, pasta mandorla e arancine. Un pizzico esotico con i tacos messicani per poi proseguire con gli evergreen: caciocavallo impiccato, taralli napoletani, porchetta, hamburger e tanta birra partenopea. Queste sono solo alcune delle specialità che è possibile degustare in un’area da visitare con rigore.

Non solo tifosi. L’idea del “Villaggio del Tifoso” è quella di creare un punto di aggregazione anche per i turisti che scelgono la zona per mettersi al riparo dal caldo ferragostano. Ulteriori approfondimenti ed informazioni sono disponibili all’indirizzo social: https://www.facebook.com/share/1JCecHHoc3/