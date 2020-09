Iliad – quarto operatore italiano di telefonia mobile – sta proseguendo il suo Simbox tour in giro per l’Italia, portando presso piazze, centri storici e lungomari di numerose località turistiche le proprie Simbox con personale dedicato per tutti coloro che vorranno sottoscrivere la sua offerta.

Dal 3 al 6 settembre il Simbox tour di iliad farà tappa a Napoli in Via Scarlatti – Angolo Piazza Vanvitelli (quartiere Vomero).