Immagi]na Film Festival, festival di video danza da venerdì 18 all’ArtGarage di Pozzuoli.

Avrà inizio domani, venerdì 18, a partire dalle ore 21.00, presso la sede di ArtGarage (Parco Bognar, 21 – Pozzuoli), la IV edizione di “Immagi]na Film Festival”, un festival di video danza e di film sperimentali organizzato e promosso da ArtGarage, centro di produzione delle arti performative contemporanee che da sempre si dedica, oltre alla produzione della danza, anche alla diffusione delle arti visive in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di mostre, proiezioni, incontri, festival. Ad aprire la tre giorni, che si concluderà domenica 20 novembre, sarà la performance “Lo stato della materia #ilmutaforme” della Compagnia Danza Estemporada, seguita dal talk con Manuela Barbato. Saranno ospiti le registe Giorgia Romano e Mena Rusciano e la fotografa Federica Capo. Seguiranno le proiezioni video in concorso.

“Immagi]na Film Festival”, suddiviso nelle due categorie “dance for camera” e “experimental film ”, è sostenuto dalla Fondazione Film Commission Regione Campania e presenta i film selezionati tra oltre 100 candidature provenienti da 30 paesi del mondo. Una giuria di esperti, oltre che una giuria popolare costituita da studenti e danzatori professionisti, proclamerà i migliori video di questa edizione. Da quest’anno, inoltre, ci sarà un premio dedicato alla memoria di Marilena Riccio: Prima Ballerina del Teatro di San Carlo – Ideatrice del Coreografo Elettronico festival precursore che ha contribuito allo sviluppo della video danza nel nostro paese.

La kermesse si concentra principalmente sull’interazione tra la danza e le tecniche del cinema, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte ed accoglierà opere filmiche di grande impatto e originalità, in grado di valorizzare i talenti di registi e coreografi oltre che videomaker sperimentali provenienti da ogni angolo del mondo. Un modo per promuovere e divulgare soprattutto il linguaggio della dance for camera sempre più diffuso e utilizzato dai coreografi per lo sviluppo della propria ricerca coreografica.

LA GIURIA IMMAGINAFF 22

Giuseppe Borrone – Presidente di giuria

Storico del cinema e direttore artistico e collaboratore per numeri festival cinematografici – IT

Giuseppe Distefano

Critico di teatro e di danza, fotografo di scena – IT

Maria di Razza

Regista film di animazione premiata ai Nastri d’Argento

Gilles Dubroca

Regista montatore e visual artist – FR

Adele Gallo

Massimiliano Pacifico

Adele Gallo & Massimiliano Pacifico Casting directors – IT

Ana Macara

Direttrice Quinzena de Danca de Almada – International dance Festival – PT

Jeanne Yasko

Direttrice artistica e coreografa internazionale – USA

CALENDARIO

19 novembre 2022

a partire dalle 19

Talk with Manuela Barbato

ospiti i registi Gennaro Maione e Nyko Piscopo

A seguire Proiezioni video in concorso

20 novembre 2022

Presentazione del Premio dedicato a Marilena Riccio a cura di Antonio Colandrea ospite l’etoile del Teatro di San Carlo Patrizia Manieri

Incontro con gli autori.

A seguire proiezione dei finalisti e premiazione.

Ingresso libero