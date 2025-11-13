Imperial Royal Circus, dal 19 dicembre a Giugliano

- pubblicità -

Per le festività natalizie arriva a Napoli, Giugliano, Imperial Royal Circus, tra i più importanti e grandi d’Europa, il colosso italiano con 100 esemplari e 10 record mondiali.

A Giugliano, nel napoletano il Natale diventa spettacolo dal 19 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026 – Parco Commerciale Grande Sud (ex Auchan)

www.bigliettoprenotato.it In occasione del debutto, è stata lanciata una promozione esclusiva online: per tutto il mese di novembre, i biglietti potranno essere prenotati al prezzo speciale di 9,00 euro (con uno sconto del 65%). Per bloccare l’offerta è sufficiente versare 1,00 euro online, saldando poi la differenza alle casse del circo il giorno dello spettacolo. Biglietti e prenotazioni:

www.imperialroyalcircus.com Per info su promozioni è possibile consultare anche le pagine Facebook e Instagram Imperial Royal Circus o il sito

Attrazioni mai viste in Italia: trapezisti, giocolieri, acrobati, attrazioni esotiche, dall’elegante giraffa ai reali, ai giganti della savana, un colosso che vanta 100 esemplari, artisti internazionali, esibizioni estreme con il globo di metallo e i motociclisti spericolati e la ruota della morte con artisti sudamericani e tanto divertimento con lo showman più amato, il celebre Elder, Clown Ridolini. La grande carovana circense, realmente porta con sè, un centinaio di straordinari esemplari che vivono nel rispetto e nell’amore della grande famiglia Imperial Royal Circo. Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre 2 milioni di persone in diverse nazioni. E’ possibile visitare il parco “ZOO” viaggiante più grande d’Italia, durante l’intervallo dello spettacolo

Tradizione circense, novità, alta tecnologia, scenografie e luci di ultima generazione, un’ immensa carovana con 100 esemplari, da ammirare, tra cui, l’elegante giraffa, l’ippopotamo, leoni, tigri, bisonti, alta cavalleria. Dall’America Transformers bumblebee, la donna laser da Las Vegas; in pista artisti con esibizioni da record, premiati nei più importanti festival internazionali, tra cui Montecarlo. Uno spettacolo imperdibile ed indimenticabile, come solo la magia del circo sa infondere nell’animo di grandi e piccini.