Imun, gli studenti diventano Ambasciatori ONU

Eccoci anche in questa edizione 2026 presenti in ben sei città italiane, dal Nord al Sud, per un’altra avvicente tappa di Imun (Italian Model United Nation), la più grande simulazione delle sedute Onu che anche quest’anno vede coinvolti centinaia di studenti e studentesse alle prese con i grandi temi dell’Agenda delle Nazioni Unite.

La mission: accelerare talenti, far scoprire a ogni ragazzo e ogni ragazza le proprie skills, grazie a un approccio didattico innovativo in grado di mettere in connessione esperienze diverse. Discutere – rigorosamente in inglese – in commissioni, rappresentando uno Stato, studiandone economia, criticità e, attraverso il confronto con i propri “colleghi diplomatici”, trovare punti di caduta e scrivere una vera e propria risoluzione da mettere ai voti: è questa l’esperienza che per quattro giorni vivono i partecipanti e che ogni anno riscuote maggiore successo. Chi scopre Imun torna e ritorna.

I TOPIC

DISEC – Regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali;

ECOFIN – Verso un quadro globale per la regolamentazione delle criptovalute: equilibrio tra innovazione, sovranità e stabilità;

SOCHUM- Intelligenza artificiale e giustizia: garantire equità, responsabilità e diritti umani nel processo decisionale algoritmico;

SPECPOL – Facilitare il reinsediamento sicuro e la ripresa demografica nelle zone post-conflitto;

OMS- Realtà digitali e salute mentale negli adolescenti: un quadro di azione;

UNICEF- Costruire forza lavoro del futuro attraverso programmi STEM per le giovani donne.

LE TAPPE DI IMUN NELLE CITTA’

IMUN Napoli – dal 12 al 14 Gennaio

Location: Polo dello Shipping, Castel Nuovo di Napoli, Museo della Pace, Tiempo Centro Congressi, Holiday Inn Hotel

Commissioni: UNODC, UNESCO, UNCTAD, WHO, SOCHUM, DISEC e SPECPOL

Closing: Cine Teatro Acacia, il 14 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Ospiti: Assessora Chiara Marciani, Alberto Angrisano (doppiatore), Federica Di Martino (rappresentante di Fulbright Napoli)

Ospite musicale: Nocta

IMUN Torino – dal 12 al 14 Gennaio

Location: Auditorium della Città Metropolitana di Torino

Commissione: WHO

Closing: Auditorium della Città Metropolitana di Torino, il 14 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Ospiti: Fabio Furci (restaurant manager del ristorante Del Cambio di Torino)

IMUN Milano – dal 14 al 16 Gennaio

Location: Spazio Pin (sede viale sondrio), Glam Hotel, Hotel Andreola Central

Commissioni: UNCTAD, WHO e UNESCO

Closing: Auditorium San Fedele, il 16 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Ospiti: Bianca Arrighini (fondatrice di Factanza) e Alessandra Selmi (scrittrice)

Ospite musicale: Alex Wyse

IMUN Catania – dal 15 al 17 Gennaio

Location: Hotel Il Principe, Granduomo Eventi, Palazzo della Cultura, Zo Centro Culture Contemporanee

Commissioni: LEGAL, UNODC, UNESCO, SOCHUM, UNICEF

Closing: Teatro Metropolitan, il 17 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Ospiti: Stefania Auci (scrittrice)

Ospite Musicale: Nòe

IMUN Venezia – dal 20 al 22 Gennaio

Location: Liceo Benedetti Tommaseo e Venice International University

Commissioni: WHO, LEGAL, UNODC, SOCHUM, SPECPOL e UNESCO

Closing: Teatro Toniolo, il 22 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Ospiti: Paolo Lanzotti (scrittore)

Ospite musicale: Nicol

IMUN Roma – dal 27 al 30 Gennaio

Location: Forma e Spazi, Centro Congressi Cavour, Centro Congressi Carte Geografiche

Commissioni: tutte quelle che ti avevo già condiviso

Closing: Teatro Brancaccio, il 30 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (primo turno); dalle ore 13:30 alle ore 17:30 (secondo turno).

Ospiti: Ambasciatore Riccardo Sessa, Luca Dotto (nuotatore), Laura Cambriani (rappresentante di Fulbright Italy), Ginger Di Gaetano (giornalista)

Ospite musicale: Federica Carta