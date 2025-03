- pubblicità -

In 15.000 in Piazza San Pietro dall'Arcidiocesi di Napoli con S. E. Cardinale Domenico Battaglia e l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato in rappresentanza del Sindaco Gaetano Manfredi e del Comune di Napoli

Una numerosa delegazione da Napoli in Piazza San Pietro per l’anno giubilare con S.E. Cardinale Domenico Battaglia e l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, in rappresentanza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del Comune di Napoli.

“Una grande emozione partecipare alla celebrazione e attraversare la Porta Santa. Un momento di forte suggestione e riflessione l’omelia del Cardinale Don Mimmo Battaglia”, così l’assessora Armato.

Insieme alla sua omelia, il Cardinale Battaglia, ha ricordato al popolo in preghiera in Piazza San Pietro, l’insegnamento di Papa Francesco: l’amore non è solo parole, ma è attesa, è pazienza, è affidarsi; la fraternità è la strada indicata dal Vangelo, è l’edificazione dei ponti che vanno nella direzione opposta a quella di un mondo che vorrebbe metterci sempre più soli e individualisti, sempre più diffidenti gli uni degli altri.

Un momento solenne, di preghiera e speranza, a cui hanno partecipato 15.000 pellegrini napoletani arrivati nella capitale in treno e autobus, 400 volontari boy scout Agesci e Assogioca, 3 vescovi, 150 preti, 20 diaconi, 30 seminaristi, 200 coristi della corale diocesana guidata dai maestri monsignore Vincenzo De Gregorio e don Rosario Cantone.

Il libretto per seguire la Celebrazione Eucaristica è stato prodotto in forma digitale con qr code nel pieno rispetto della salvaguardia del Creato.