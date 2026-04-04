In 30.000 al Colosseo per la Via Crucis

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Trentamila i fedeli al Colosseo per la prima Via Crucis di Papa Leone nel Venerdì Santo.

Lo comunicano le autorità competenti.

Il Papa, con la mozzetta rossa e la stola, ha portato la croce per tutte le quattordici stazioni. Leone ha chiuso la Via Crucis con una preghiera di san Francesco. “Al termine di questa Via Crucis, facciamo nostra la preghiera con la quale san Francesco ci invita a vivere la nostra vita come un cammino di progressivo coinvolgimento nella relazione di amore che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo”, ha detto il Papa.

“Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio – l’invocazione – concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e per tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli”.

“Concludiamo con l’antica benedizione biblica con la quale san Francesco era solito benedire i frati e tutta la gente, al punto che è diventata la ‘sua’ benedizione: il Signore sia con voi, il Signore vi conceda la sua pace”.