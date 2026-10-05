In 8000 a Pompei per la supplica a Maria

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È la pace, cuore dell’Enciclica Magnifica humanitas di Papa Leone XIV, il filo conduttore dell’omelia pronunciata dall’arcivescovo Paolo Rudelli, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato Vaticana, nella celebrazione eucaristica della prima domenica di ottobre a Pompei, alla vigilia della tradizionale Supplica alla Vergine del Rosario.

Davanti a oltre 8mila fedeli, giunti nella città mariana o collegati da ogni parte del mondo attraverso tv e piattaforme online, Rudelli ha portato il messaggio del Pontefice, richiamando la necessità di costruire una “civiltà dell’amore” in un tempo segnato da conflitti, smarrimento e violenza giovanile.

La celebrazione: piazza Bartolo Longo gremita

La liturgia, celebrata in Piazza Bartolo Longo, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, dei sindaci del territorio, del clero delle diocesi campane e delle numerose realtà caritative nate dall’opera di San Bartolo Longo. In basilica e in piazza sono state predisposte 3mila sedie, altre 3mila persone hanno seguito in piedi, mentre 2mila fedeli hanno assistito tramite maxi-schermo all’interno del santuario.

Ad accogliere Rudelli è stato l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, che ha richiamato la spiritualità francescana tanto cara a Bartolo Longo:

«In Francesco egli vedeva la figura della Carità, della fratellanza universale e della pace. Le sue opere caritative erano ispirate profondamente da questa spiritualità».

Il messaggio: “Magnifica umanità” e responsabilità educativa

Nell’omelia, Rudelli ha invitato i fedeli a meditare sull’“apparire in Cristo di una magnifica umanità”, portando davanti a Dio le sofferenze del presente:

«Perché vinca la vita, avanzi la pace, prevalga la giustizia».

Un passaggio particolarmente intenso è stato dedicato ai genitori smarriti di fronte alla violenza crescente tra i giovani. Rudelli ha ricordato che anche nella Bibbia Dio si domanda: “Cosa dovevo fare di più?”, ma non si rassegna:

«Dio non si arrende. Alziamo lo sguardo, cari fratelli e sorelle», ha detto indicando la facciata del santuario, dove campeggia la parola pace, scolpita quando il mondo non immaginava ancora le due guerre mondiali.

Pompei, città mariana e città della pace

La celebrazione ha ribadito il ruolo di Pompei come luogo simbolico di preghiera e di impegno sociale. La Supplica, recitata due volte l’anno, continua a richiamare migliaia di fedeli da tutto il mondo, confermando la città mariana come punto di riferimento spirituale e civile.