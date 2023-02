In campo per Massimo, lunedì 20 a San Giorgio a Cremano.

Venerdì 17 febbraio alle ore 12,00 presso la sede GIVOVA di Scafati in via Domenico Catalano n.88 si terrà la CONFERENZA STAMPA per l’evento “In campo per Massimo“, una partita di calcio che avrà luogo lunedì 20 febbraio alle ore 15,00 tra l’ItalianAttori e una Rappresentativa della Città di San Giorgio a Cremano.

La città natale del grande Massimo Troisi,che quest’anno avrebbe festeggiato un compleanno speciale e spento 70 candeline, organizza una serie di eventi per ricordarlo e l’Università Federico II di Napoli si prepara ad attribuirgli, alla memoria, una laurea honoris causa in Discipline della musica e dello spettacolo.

A fare gli onori di casa il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico.

Saranno presenti in conferenza il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e il ViceSindaco Pietro De Martino, che rappresenteranno l?AMMINISTRAZIONE .

Interverranno gli attori Enzo Decaro, Antonio Serrano e Riccardo Acerbi per l’ItalianAttori.

Presenzierà l’avvocato Tommaso Mandato e modererà Gigio Rosa di Radio Marte.

Graditissima ospite in casa GIVOVA, l’attrice napoletana Nunzia Schiano.

Le due squadre incampo allo Stadio Comunale “Paudice” vestiranno GIVOVA, e per l’occasione indosseranno una maglia celebrativa dell’evento, per onorare Massimo Troisi, indimenticato e indimenticabile attore il cui ricordo è rimasto indelebile nel cuore di tutti noi.