In scena per la ricerca, mercoledì 14 musica, comicità e solidarietà al Teatro Cilea

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Mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 17.00, il teatro _Cilea_ di Napoli ospiterà “In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.
Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, Lello Arena, Paolo Caiazzo, Vincenzo De Lucia, Gli Ancora No, Geici e Maria Cristina Lucci.
L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il supporto dell’Istituto Martuscelli e con il patrocinio dell’IRCSS Santobono Pausilipon e dell’omonima Fondazione, alternerà momenti di musica, comicità e riflessione.
L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione del posto, disponibile al seguente link:
https://www.etes.it/sale/event/101958/in%20scena%20per%20la%20ricerca%20con%20la%20fanfara%20dei%20carabinieri?idProdotto=101958
Chi desidera potrà sostenere il progetto con una donazione libera, tramite la piattaforma ufficiale della Fondazione:
https://dona.fondazionesantobonopausilipon.it/personal/in_scena_per_la_ricerca_2026__fanfara_dei_carabinieri&orgn=browser
I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca in oncoematologia pediatrica condotta dalla Fondazione nelle corsie dell’Ospedale Santobono Pausilipon.
Un gesto di solidarietà per offrire ai piccoli pazienti cure sempre più innovative e la speranza di un futuro sereno.
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