In scena per la ricerca, mercoledì 14 musica, comicità e solidarietà al Teatro Cilea

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Mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 17.00, il teatro _Cilea_ di Napoli ospiterà “In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.

Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, Lello Arena, Paolo Caiazzo, Vincenzo De Lucia, Gli Ancora No, Geici e Maria Cristina Lucci.

L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il supporto dell’Istituto Martuscelli e con il patrocinio dell’IRCSS Santobono Pausilipon e dell’omonima Fondazione, alternerà momenti di musica, comicità e riflessione.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione del posto, disponibile al seguente link:

Chi desidera potrà sostenere il progetto con una donazione libera, tramite la piattaforma ufficiale della Fondazione:

I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca in oncoematologia pediatrica condotta dalla Fondazione nelle corsie dell’Ospedale Santobono Pausilipon.

Un gesto di solidarietà per offrire ai piccoli pazienti cure sempre più innovative e la speranza di un futuro sereno.