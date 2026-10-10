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In scena per la ricerca, mercoledì 14 musica, comicità e solidarietà al Teatro Cilea

Di
Redazione
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Mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 17.00, il teatro _Cilea_ di Napoli ospiterà “In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica.
Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, Lello Arena, Paolo Caiazzo, Vincenzo De Lucia, Gli Ancora No, Geici e Maria Cristina Lucci.
L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il supporto dell’Istituto Martuscelli e con il patrocinio dell’IRCSS Santobono Pausilipon e dell’omonima Fondazione, alternerà momenti di musica, comicità e riflessione.
L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione del posto, disponibile al seguente link:
Chi desidera potrà sostenere il progetto con una donazione libera, tramite la piattaforma ufficiale della Fondazione:
I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca in oncoematologia pediatrica condotta dalla Fondazione nelle corsie dell’Ospedale Santobono Pausilipon.
Un gesto di solidarietà per offrire ai piccoli pazienti cure sempre più innovative e la speranza di un futuro sereno.

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