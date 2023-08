In Versilia moda ed eccellenze italiane alla AK Galerie

Grande evento il 18 Agosto presso la AK Galerie di Anna Kimmerle.

Il fil rouge della serata?

Una collaborazione internazionale guidata dall’imprenditore Michael Rothling che parte dall’amore per la Versilia. Imprenditori e Manager sono stati il fulcro della serata, “Abbiamo realizzato uno scambio di idee e valori illuminante, 6 grandi aziende, operanti in campi totalmente differenti, hanno dato vita ad un interscambio culturale che favorirà il nostro territorio” durante il party infatti hanno partecipato oltre 150 ospiti da tutto il mondo, per celebrare la diversità di pensiero e la stima nei confronti del nostro paese. Le aziende protagoniste hanno unito le forze per offrire i propri prodotti ed un’esperienza unica agli ospiti, tra questi Acqua Fonteviva, che dalla propria sorgente sulle alpi Apuane estrae un’acqua d’eccezione, per non parlare di NERO Lifestyle, che ha offerto Champagne francese della migliore qualità.

Per passare all’estero si fa notare la MONOPOLY LL, azienda del giocattolo che ha presentato durante la serata la nuova linea di MONOPOLY realizzati in marmo di Carrara da ARF Stone Project oltre alla stessa AK Galerie, galleria d’arte originaria di Berlino e spinta in questi luoghi dall’amore per l’Italia, tanto che Anna Kimmerle ha deciso addirittura di aprire una Galleria nella splendida Pietrasanta dove, per l’occasione, è stata presentata l’artista Barbara Percora. Tornando in Italia sono stati apprezzati dalle presenze autorevoli che hanno partecipato alla serata gli arredi di Nardini Forniture, leader del settore nella zona Toscana.

Un Connubio di culture che già da tempo la Toscana desidera accogliere, ne è testimone il noto imprenditore Arturo Artom, sostenuto dalla moglie manager Alessandra Repini e autrice del libro “The Italiana Lady”, che ormai da anni organizza a Forte dei Marmi i famosi cenacoli, occasioni ristrette per mettere al tavolo i più noti volti dell’imprenditoria e del management di tutto il mondo. Michael Rothling ha così portato, tra arte e impresa, presenze importanti da tutto il pianeta. “Si tratta di un ponte essenziale per l’Italia, molti imprenditori sono pronti ad investire da noi, è compito nostro portarli in questo territorio e renderli partecipi delle nostre eccellenze”

Ma l’energia “Stellare” di Michael Rothling sembra non avere limiti e, la sera del 19 Agosto a casa del noto imprenditore Arturo Artom e della moglie Alessandra, si è esibito con la sua cara amica di lunga data Valeria Marini, che con la sua simpatia e sensualità ha incantato e sorpreso tutti gli ospiti e i numerosi imprenditori presenti alla serata a colpi di musica e giocondità. Un vero tripudio all’insegna dell’allegria e mondanità.