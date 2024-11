Inaugurata a Napoli la tenda dei Ministri Volontari di Scientology

- pubblicità -

Venerdì 1 novembre, è stata inaugurata a Napoli la tenda itinerante dei Ministri Volontari (VM) di Scientology. La tendostruttura gialla è in Piazza Giovanni Leone dal 26 ottobre e vi rimarrà fino al 4 novembre, incluso.

Alla cerimonia del taglio del nastro, preceduta da un’esibizione di musica e ballo della tradizione napoletana, ha partecipato il prof. Massimo Cozzolino, imam di Napoli e segretario della Confederazione Islamica Italiana.

L’Imam ha rinnovato il ringraziamento nei confronti dei VM per l’aiuto ricevuto durante il periodo della pandemia. In quel periodo, i VM hanno sanificato diverse moschee italiane, tra cui quella di Napoli. Il professor ha evidenziato come tale aiuto ha portato sostegno al principio della libertà religiosa, consentendo a tutti di poter praticare la propria fede anche in momenti di difficoltà come quello della pandemia. L’Imam ha messo l’attenzione sul motto dei VM e cioè: Indipendentemente da quale sia il problema…… Qualcosa si può fare. Da tale affermazione il professor Cozzolino ha estrapolato il connubio tra conoscenza e operosità che sta alla base del programma dei VM. L’Imam ha affermato che per poter arrivare a dedicarsi con profonda passione e spirito di servizio al prossimo è necessario formarsi. Con le sue parole ha realmente messo l’accento su come i VM esprimono l’amore verso il prossimo aiutando a prescindere dal colore, dalla fede religiosa e dalle origini.

Presente anche Domenico Sepe, artista pluripremiato le cui sculture sono note in tutto il mondo. Il maestro ha ricordato come l’artista usi cose materiali per plasmarle affinché possano veicolare un messaggio spirituale e costruttivo e ha aggiunto che i Ministri Volontari di Scientology, dei quali già conosceva gli interventi in soccorso di comunità colpite da cataclismi, stiano diffondendo conoscenza che aiuta il miglioramento sociale e la spiritualità individuale.

Al momento del taglio del nastro si è unito agli ospiti relatori e al direttore della Missione di Scientology di Napoli, Pascal Lemos, anche il sig. Salvatore Murolo, presidente dell’Associazione Cattolica Maria Santissima dell’Arco, testimoniando così la sua vicinanza alle mete del gruppo dei volontari.

Il programma dei Ministri Volontari è stato lanciato più di 30 anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology.

Notando un tremendo calo del livello di etica e moralità nella società e un conseguente aumento di droga e criminalità, L. Ron Hubbard scrisse: “Se a qualcuno non piacciono il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, egli può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO e aiutare a civilizzarla, a portare coscienza, gentilezza, amore e libertà dalla sofferenza, instillando in essa fiducia, decenza, onestà e tolleranza.”

Nella tenda sono presenti pannelli descrittivi che mostrano aspetti della vita e come migliorarli, aspetti quali: i conflitti interpersonali, la capacità di comunicare, il matrimonio, l’educazione dei figli e anche come aiutare chi sta assumendo droghe, perché i Ministri Volontari amano ricordare che, indipendentemente da quanto grande sia la difficoltà, si può sempre fare qualcosa a riguardo.

Chiunque può visitare la tenda dalle 9 alle 23, ogni giorno, fino al 4 novembre. L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni si può consultare anche il sito: www.ministrovolontario.it