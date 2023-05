Inaugurato oggi il nuovo volo bisettimanale Napoli – Belgrado operato da Air Serbia, che decolla per la prima volta dall’aeroporto di Napoli.

In foto, insieme all’equipaggio, Bojan Aranđelović, Head of Network Planning and Scheduling Air Serbia, e Margherita Chiaramonte Direttore Commerciale Aviation Gesac, Aeroporti di Napoli e Salerno.