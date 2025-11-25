Inaugurato Vega Palace a Carinaro

- pubblicità -

Nella serata di venerdì 21 novembre 2025, il Vega Palace ha aperto ufficialmente le sue porte con un evento speciale, alla presenza di Mara Venier, la “Zia” più amata della televisione italiana, che in qualità di madrina della serata ha tagliato il nastro insieme alla Famiglia Canciello, a Red Canzian, Edoardo de Crescenzo e Sal da Vinci, dando ufficialmente il via a una nuova era per l’hospitality nel contesto produttivo campano, nell’Area Industriale di Carinaro (CE).

Valore per il territorio: 30 nuovi posti di lavoro qualificati

L’apertura del Vega Palace rappresenta un motore di sviluppo per l’intera area, con la creazione di 30 nuovi posti di lavoro qualificati, nei settori dell’hospitality e della ristorazione. Il progetto rafforza l’attrattività dell’area industriale come polo competitivo a livello europeo e promuove la Campania come esempio di sinergia tra impresa, innovazione e qualità della vita. A questo si aggiunge l’importante lavoro svolto sul territorio, che ha coinvolto la comunità locale in un percorso strutturato di selezione, formazione e inserimento del personale: un investimento che valorizza competenze, crea nuove opportunità e alimenta un ecosistema economico dinamico e orientato alla crescita.

Un nuovo concept che unisce business e benessere

Il Vega Palace, che rientra nel piano industriale di Marican Holding, il gruppo guidato dai tre fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, è statopensato e progettato come un ecosistema armonico, capace di accogliere professionisti, aziende, dipendenti e visitatori, in grado di concentrare business e benessere. Un progetto che nasce per le persone, oltre che per le aziende e che rappresenta una nuova idea di sviluppo industriale, dove l’efficienza produttiva si accompagna all’accoglienza d’eccellenza. È la dimostrazione concreta che logistica e hospitality possono convivere e generare valore condiviso per il futuro del territorio.

Hospitality d’eccellenza e sostenibile

Posizionato strategicamente nella Zona Industriale di Carinaro/Teverola, il Vega Palace si distingue per l’architettura contemporanea e il design curato e progettato nel rispetto della sostenibilità. La struttura è stata pensata per offrire un’esperienza integrata tra accoglienza, ristorazione d’eccellenza e servizi business, diventando un punto di riferimento per il territorio.

Un vero e proprio hub dell’hospitality che comprende:

Il Ristorante è lo spazio della privacy e dell’eccellenza. Qui, sia a pranzo che a cena, si propone la cucina firmata dall’ Executive Chef, Lino Acunzo, pensata per chi cerca un’esperienza gastronomica curata, perfetta per incontri di lavoro importanti o per chi desidera concedersi un momento di autentico piacere.

Il Bistrot è dedicato a una velocità smart: piatti freschi, leggeri e subito pronti. È l’opzione ideale per chi ha i minuti contati ma non vuole rinunciare a mangiare bene per tornare operativo in azienda.

Il Lounge Bar, infine, è pura socialità: dal caffè del mattino all’aperitivo serale. È l’area dove le persone si incontrano e le relazioni professionali scorrono in modo naturale.

Un Boutique Hotel con 22 suite, attive dalla prossima primavera, progettato con tutti i confort per manager e professionisti.