Inaugurazione dell’Orto Sociale al Giardino degli Scalzi a Materdei venerdì 4 con il Prefetto Valentini, Unicredit partner dell’iniziativa.

Alla presenza del Prefetto di Napoli Marco Valentini sarà inaugurato l’Orto Sociale, presso “Il Giardino degli Scalzi” in vico lungo sant’Agostino degli Scalzi 6, nel quartiere Materdei di Napoli.

Un’opportunità per bambini, adolescenti e famiglie per trascorrere il tempo libero partecipando ai diversi laboratori presenti nel giardino. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di UniCredit che, con il progetto “Carta Etica“, ha sostenuto Asso.Gio.Ca per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature per la creazione di un laboratorio di erbe officinali all’interno di “Casa Kitty”, un prefabbricato in legno collocato al centro del giardino, che sarà un ambiente per le attività laboratoriali dei più piccoli, oltre alla Tower Bridge, il complesso di scivoli e giochi installati di recente.

Il Progetto “Carta E“ di UniCredit prevede che, grazie alle carte di credito a contribuzione Etica (UniCreditCard Flexia Etica, Business Etica e Visa Infinite Etica) i clienti della banca possano contribuire a fare beneficienza con il semplice utilizzo delle carte e senza alcun costo aggiuntivo. Per ogni spesa effettuata con la carta, infatti, UniCredit rinuncia ad una parte delle commissioni per alimentare un fondo destinato a sostenere diverse iniziative di solidarietà sul territorio.

«La presenza del Prefetto – commenta Gianfranco Wurzburger, presidente dell’Associazione che si occupa da oltre venti anni di minori a rischio – è uno stimolo per continuare a parlare di legalità e permettere ai nostri ragazzi di incontrare le istituzioni che sul territorio lavorano per garantirla e tutelarla. Un esempio e una testimonianza importante. Ad UniCredit va un ringraziamento particolare per averci dato la possibilità di realizzare uno spazio dedicato ai ragazzi che seguiamo con le nostre attività».

Sarà presente anche Vincenzo Galgano, primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, proprietaria dell’ampio Giardino di oltre 2500mq, concesso in comodato d’uso gratuito all’Asso.gio.ca. e Leandro Sansone, Responsabile Territorial Relations Sud di UniCredit.