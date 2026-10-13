“Incontri di Gusto” a Sant’Anastasia

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Il 20 ottobre l’evento promosso da Eklettica Cultura & Eventi riunirà chef, pizzaioli, pasticceri, bracerie, cantine, birrifici e bartender. Una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche e al sostegno di percorsi di inclusione e accoglienza.

Il gusto come occasione di incontro, ma anche come strumento per raccontare un territorio, creare relazioni e sostenere valori condivisi. È lo spirito di “Incontri di Gusto – Il valore di esserci”, il progetto ideato dalla prof.ssa Rosa Rita Cirignano e promosso dall’Associazione Culturale Eklettica – Cultura & Eventi, l’appuntamento in programma martedì 20 ottobre 2026, a partire dalle ore 19:00, negli spazi de I Giardini di Villa Giulia, in via Padre Raimondo Sorrentino 4, a Sant’Anastasia.

La manifestazione nasce con l’intento di mettere insieme enogastronomia, cultura, solidarietà e territorio, trasformando una serata dedicata ai sapori in un momento di condivisione e sensibilizzazione. Non a caso il claim scelto per l’iniziativa è “Tempo ai sapori, spazio alle storie”, a sottolineare come dietro ogni proposta gastronomica ci siano persone, esperienze, tradizioni e identità da conoscere.

Protagonisti saranno professionisti e realtà del mondo food & beverage: chef, pizzaioli, pasticceri, bracerie, cantine e vinerie, birrifici e bartender, chiamati a raccontare attraverso le proprie creazioni il patrimonio gastronomico e produttivo del territorio, in un dialogo tra tradizione e innovazione.

Un’attenzione particolare è rivolta anche al mondo della formazione e dell’ospitalità, grazie al coinvolgimento diretto degli Istituti Alberghieri del territorio: l’IPSEOA “C. Russo – U. Tognazzi”, l’IISS “Manlio Rossi Doria” di Marigliano e l’ISIS “L. de’ Medici” di Ottaviano, allo scopo di favorire un dialogo concreto tra gli studenti e il mondo dei professionisti, delle imprese e dell’accoglienza.

“Incontri di Gusto” vuole infatti andare oltre la semplice degustazione. Al centro del progetto c’è il concetto di “esserci”, inteso come partecipazione e capacità di costruire legami. L’evento è organizzato a sostegno di percorsi di inclusione e accoglienza, mettendo l’enogastronomia al servizio di una più ampia riflessione sociale. Numerose le associazioni e le realtà che collaborano all’iniziativa, espressione di mondi differenti ma accomunati dall’attenzione alla solidarietà, all’inclusione, alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione. Tra i partner sociali figurano associazioni come Su una Nuvola Blu (di Sant’Anastasia), Autismo in Movimento Campania, CIVES, AVIS Comunale Sant’Anastasia e la Cooperativa Arturo, insieme al sostegno ad iniziative come Costruiamo Gentilezza e Campania Mitis. Una rete che contribuisce a dare alla manifestazione una dimensione corale, nella quale cibo e convivialità diventano strumenti per abbattere distanze e favorire l’incontro.

Nella cornice de I Giardini di Villa Giulia, la serata si svilupperà attraverso un percorso enogastronomico che darà spazio alle creazioni degli chef e alle proposte dei professionisti del gusto, accompagnate da una selezione di vini e cocktail. Degustazioni, intrattenimento e musica dal vivo accompagneranno un’esperienza pensata per valorizzare le eccellenze del territorio e favorire l’incontro tra persone, professionalità e realtà diverse.