Incontro col Cicap a pomigliano mercoledì 29.

Si terrà domani, mercoledì 29 dicembre, all’interno della cornice fantasy gotica del “The Sign” di Pomigliano D’Arco (Viale indipendenza 17/19), a partire dalle ore 19, “Fake news Fantastiche”, il nuovo appuntamento con l’ottava edizione della rassegna Birdland, organizzata dall’associazione Neapolis Alma con la direzione artistica di Massimo Piccolo. L’incontro, organizzato col CICAP Campania, racconterà, col consueto rigore scientifico ma anche giocoso, la difficile convivenza della scienza e la divulgazione scientifica con social e fake news.

<<Il CICAP – racconta Roberto Paura, giornalista, scrittore e coordinatore del CICAP Campania – lavora da anni sul contrasto alla diffusione della pseudoscienza, false credenze e fake news e mai come in questo periodo questo lavoro è diventato di enorme importanza sociale: siamo infatti entrati in un’epoca in cui la condivisione virale di fake news scientifiche, mediche, politiche ha enormi conseguenze sulla società nel suo insieme. L’incontro del 29 dicembre – continua Paura – ha l’obiettivo di capire come tutti noi possiamo finire per cadere nella trappola della fake news e come riuscire a riconoscerle per prevenirne le conseguenze>>.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per il gioco molto particolare “Guida Internet-Galattica per Complottisti”, ideato dalla divulgatrice scientifica Mirella Orsi che nasce dall’esigenza di fornire una nuova prospettiva su disinformazione, infodemia e fake news. Sarà possibile esplorare i meccanismi e le dinamiche alla base delle notizie false diventando “complottisti per una notte”. I complottisti vinceranno se riusciranno a creare una Fake News perfetta in grado di sfuggire anche ai lettori più attenti.

Info evento 338.9143925

Ingresso libero secondo le vigenti regole anti-covid.