Inferenze Short Film Festival, da lunedì 28 a Pomigliano d’Arco

Si svolgerà da lunedì 28 a giovedì 31 agosto, nei giardini della scuola Omero (IC 2 Omero – Mazzini – Don Milani) di Pomigliano d’Arco (Na), la V edizione di ISFF – Inferenze Short Film Festival 2023, il festival internazionale di cortometraggi, promosso dall’associazione culturale Luna di Seta, diretto da Massimo Piccolo e organizzato da Valentina Sodano. Con oltre 300 iscritti provenienti da Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone o Iran, la kermesse assume sempre di più le forme di un evento internazionale in cui la contemplazione e l’osservazione del reale, attraverso punti di vista nuovi e non banali, diventa fondamentale.

Le quattro giornate della manifestazione, ad ingresso libero e gratuito, prevedono, nel corso dei pomeriggi, quattro masterclass coordinate da un gruppo di esperti del settore audiovisivo composto da: Armando Festa (sceneggiatore di Mixed By Erry), Luigi Barletta (Accademia delle Belle Arti), Nazareno Nicoletti (Accademia delle Belle Arti) e Cesare Accetta (DOP di Mario Martone). Seguirà ogni sera la proiezione di quattro cortometraggi in concorso, di uno della categoria “Visioni dalla Campania” e di un altro fuori concorso. La quarta ed ultima giornata sarà dedicata alla proiezione dei corti finalisti con le premiazioni.

Saranno tredici i premi per i corti in concorso e tre le giurie che li assegneranno: una giuria tecnica, una giuria giovani e una giuria popolare. La giuria tecnica decreterà il miglior corto, la migliore regia, il miglior montaggio, il miglior attore, la migliore attrice, la migliore fotografia, il miglior sonoro e la migliore sceneggiatura. La giuria giovani assegnerà il premio al miglior corto e alla migliore performance attoriale così come la giuria popolare. Le tre giurie insieme decreteranno il vincitore, come miglior cortometraggio, di ISFF 2023.

CALENDARIO GIORNATE:

Lunedì 28 agosto

In concorso:

“Interno 5” di Siddharta Prestinari

“Il provino” di Gregorio Sassoli

“God has forgotten us in the Backseat of a Locked Car During Summer” di Kyle Heller

“Pig” di Jorn Leeuwerink

Visioni dalla Campania:

“Un bacio di troppo” di Vincenzo Lamagna

Fuori Concorso:

“Tracce Perdute” di Gianluca Gloria



Martedì 29 agosto

In concorso:

“Marko” di Marko Šantić

“Golosinas” di Jorge Aparicios

“La teoria del vuoto” di Daniele Cernicchi

“Solo un ensayo” di Hugo Sanz

Visioni dalla Campania:

“Piccola mia” di Danilo Rovani

Fuori Concorso:

“Identity” di Sooraj Gunjal



Mercoledì 30 agosto

In concorso:

“Attack” di Davide Santi

“Angulos de la hora” di Kyle Novak

“Pizza Panick” di Leonardo Malaguti



“Feelblock” di Halldór Frank Hafsteinsson

Visioni dalla Campania:

“Buongiorno scuola” di Antonio Del Gaudio

Fuori Concorso:

“Perla” di Alessandro Porzio

Giovedì 31 agosto

Proiezioni finalisti

Premiazioni