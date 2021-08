Inferenze Short Film Festival, i vincitori.

Dopo quattro serate consecutive, si è conclusa ieri, domenica 29 agosto, presso il “Parco Giovanni Paolo II” di Pomigliano D’Arco (NA), la terza edizione dell’Inferenze Short Film Festival, la kermesse ideata dall’associazione campana “Luna di Seta”, dedicata al pensiero complesso e all’abbandono di ogni interpretazione ingenua e, quindi, consolatoria della realtà. Organizzato da Valentina Sodano, il festival ha visto la direzione artistica di Massimo Piccolo e ben quattordici cortometraggi finalisti (selezionati tra circa trecento proposte arrivate da tutto il mondo) valutati da tre giurie: quella tecnica, composta da Samatha Cito, Enzo Caiazzo, Angelo La Pietra e Chiara Rigione e presieduta dal professore Lello Savonardo, la giuria giovane e la giuria popolare.

Dalla media ponderata delle tre giurie (50% giuria tecnica, 25% giuria giovane e 25% giuria popolare) è stato proclamato:

Miglior cortometraggio Isff 2021 (premio d’argento): BATACLAN DI EMANUELE ALDROVANDI (Produzione: Big Nose Production e Distributore: Premiere Film)

Inoltre la giuria tecnica, ha assegnato i premi per ogni categoria:

Miglior cortometraggio: BATACLAN DI EMANUELE ALDROVANDI

Miglior regia: EMANUELE ALDROVANDI PER BATACLAN

Miglior attore: GIORGIO BORGHETTI PER CAPTAIN T

Miglior attrice: OLIVIA CORSINI PER BATACLAN

Miglior montaggio: DAVIDE DEL MARE PER FRAME OF MIND- SILENZIO IN SALA

Miglior fotografia: STEFANO TRAMACERE PER NAIK

Miglior sonoro: FABIO VISOCCHI PER FRAME OF MIND- SILENZIO IN SALA

Miglior sceneggiatura: RAPHAEL TOBIA VOGEL E DAVIDE DEL MARE PER FRAME OF MIND- SILENZIO IN SALA

La “giuria giovane” ha attribuito i seguenti premi per la sezione “Cortometraggi”:

Miglior cortometraggio: REVENGE ROOM DI DIEGO BOTTA

Miglior performance attoriale: FRANCESCO SFERRAZZA PAPA PER FRAME OF MIND- SILENZIO IN SALA

La “giuria popolare” ha attribuito i seguenti premi per la sezione “Cortometraggi”:

Miglior cortometraggio: FRAME OF MIND- SILENZIO IN SALA DI RAPHAEL TOBIA VOGEL E DAVIDE DEL MARE

Miglior performance attoriale: ASTRID MELONI PER BATACLAN