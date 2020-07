Inferenze Short Film Festival online sulla piattaforma ISFFplay.

La piattaforma digitale totalmente gratuita “ISFFplay” nascerà questa sera allo scoccare della mezzanotte e sarà collegata all’Inferenze Short Film Festival di cortometraggi dell’ass. Luna di Seta che premia il “pensiero complesso” in contrapposizione al “luogo comune” e all’approccio ingenuo. In attesa del grande evento autunnale che premierà i vincitori dei corti di questa seconda edizione “ISFFplay” sarà, intanto, raggiungibile online, all’indirizzo www.inferenzefilmfestival.it.

La piattaforma nasce con l’obiettivo di dare il valore allo short movie considerato, rispetto al lungometraggio, solo come un modo diverso di fare cinema, alla così come il racconto può essere relazionato al romanzo. Saranno ospitate non solo le migliori produzioni che si sono distinte all’interno del Festival ma anche contenuti collegati alla promozione dell’arte stessa del corto cinematografico con aggiornamenti ogni due settimane.

Nello spot che annuncia “ISFFplay” è possibile scoprire in anteprima “Dolly (la promessa)”, uno short movie scritto e diretto da Massimo Piccolo e che offre uno spaccato, per niente consolatorio e accomodante sulla società contemporanea, “Pepitas” la sorprendente opera di Alessandro Sampaoli con Lino Guanciale e Tempo libero, il vincitore della prima edizione del festival.

