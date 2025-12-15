Infiniti Mondi, evento conclusivo all’Albergo dei Poveri

- pubblicità -

Lunedì 15 dicembre, a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Conferenze del Real Albergo dei Poveri di Napoli, si terrà l’evento conclusivo del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi, guidato dal Comune di Napoli.

Un’importante occasione di confronto e restituzione dei risultati raggiunti nell’ambito dell’innovazione applicata all’industria culturale e creativa della città, con particolare attenzione alle tecnologie digitali emergenti, alle nuove forme di mediazione culturale e alle sinergie tra pubblico, ricerca e impresa.

Nel corso dell’incontro sarà inaugurata la mostra “Napoli Explosion” dell’artista Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger, proposta nelle nuove sale eventi del Real Albergo dei Poveri e promossa dalla Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi, con il patrocinio del programma Napoli2500.

Parteciperanno: il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, Maria Grazia Falciatore.

Chiuderà la mattinata la visita ai laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti.

Programma e accrediti: Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi