Inizia l’allestimento della mostra Divina Archeologia al MANN.

Ogni mostra è un viaggio culturale: nel caso di “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN” (6 dicembre 2021/ 2 maggio 2022), il simbolo assume un significato ancor più profondo.

Nelle sale degli affreschi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, archeologi ed esperti sono a lavoro per allestire l’esposizione: righelli, squadre e matite sono in ordine sui ripiani, per accompagnare una paziente attività di precisione. Progettata per celebrare Dante700, la mostra sarà presentata alla stampa lunedì prossimo (ore 12, sala conferenze) .

Il percorso, curato da Valentina Cosentino (archeologa/ Segreteria scientifica del MANN), creerà un’ideale connessione tra iconografia classica, cultura medioevale e sensibilità contemporanea.

Divina Archeologia è realizzata con il contributo della Regione Campania e si avvale del la collaborazione scientifica e organizzativa del prof. Gennaro Ferrante e delle dott.sse Fara Autiero e Serena Picarelli (Illuminated Dante Project, Università degli Studi di Napoli “Federico II” ). In allestimento, vi saranno 56 reperti, di cui molti provenienti dai depositi del MANN; accanto al percorso di visita in sala, il Museo ha proposto sul web il ciclo Divina Archeologia podcast per far conoscere, con i nuovi linguaggi della comunicazione, i protagonisti del racconto dantesco.