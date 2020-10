Innovation Village Award 2020, vince il progetto “Innovazioni per una pelle sostenibile”.

Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha vinto Innovation Village Award 2020. La ricercatrice marchigiana ha ricevuto il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt’Italia e proposte da startup, innovatori e pmi. “Le nostre due innovazioni riguardano il campo del pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metal-free biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato”, ha affermato la vincitrice, Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami.

Il secondo premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.

Sono stati assegnati anche:

– Premio Materias per tecnologie innovative nei settori dei materiali avanzati (3 mila euro più un programma di accelerazione di 3 mesi con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia) a VESevo by Megaride.

– Premio speciale CEINGE-Biotecnologie avanzate, del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal CEINGE, ad Arianna Palladini di Lac2Lab;

– Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli (buono per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech Solution;

– Menzione Speciale “Sellalab” a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only);

– Menzione speciale TecUp (percorso di approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori – Innovazioni per una pelle sostenibile, e Stefano Russano – AICUBE Prevenzione Proattiva;

– Menzione Speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l’accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri.

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania, ha evidenziato: “Il 2020 ha dimostrato come l’innovazione abbia avuto un ruolo strategico per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l’ecosistema della Campania ha fornito soluzioni utilizzate dall’unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e insieme un punto di ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora”.

Per Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, “la premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all’innovazione. I temi centrali sono lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il secondo anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci hanno affiancato”.

Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il Premio è stato ideato da Knowledge for Business, società che produce e organizza Innovation Village, con ASviS ed ENEA. Alla premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso, sono intervenuti: Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Filippo Ammirati, ENEA Enterprice Europe Network; Roberto Morabito, Direttore Dip. Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais, presidente Materias; Edoardo Cosenza, presidente Ordine Ingegneri Napoli; Giorgio Ventre, direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino, amministratore delegato CEINGE; Mario Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani, direttore Territorio Sud del Gruppo Banca Sella.