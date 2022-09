Interaction Closing Party venerdì 23 a cura di Made in Cloister.

Venerdì 23 Settembre dalle 18.00 alle 23.00 Fondazione Made in Cloister piazza Enrico De Nicola, 48 ingresso gratuito Interaction Napoli sta per terminare! Venerdì 23 settembre con grande gioia e un pizzico di malinconia festeggeremo questo bellissimo progetto che ci ha accompagnati negli ultimi sei mesi. Un Party speciale per rivedere le opere site specific dei 28 artisti. Una serata con musica, aperitivo e tanta allegria. Sarà l’occasione anche per sfogliare il catalogo in uscita di Interaction Napoli, con immagini e dettagli delle opere, e testi del curatore Demetrio Paparoni e degli artisti in mostra.