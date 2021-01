Intesa Sanpaolo riapre Gallerie d’Italia.

Con l’Italia che torna gialla, tra i musei che dopo quasi tre mesi riaprono i battenti ci sono anche le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli e Vicenza. “È molto importante tornare a frequentare i luoghi di cultura, ancor più in questo momento storico”, commenta Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e beni storici Intesa Sanpaolo, che riapre i suoi musei da giovedì 4 febbraio per consentire al pubblico di “ammirare in piena sicurezza le collezioni permanenti e le mostre temporanee”.

La prenotazione è consigliata attraverso il sito www.gallerieditalia.com. Le visite si svolgono secondo le misure previste, tra cui ingressi scaglionati e contingentati e la misurazione della temperatura con termoscanner. (ANSA).