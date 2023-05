Io non rischio, la prima delle due giornate della Protezione Civile a Bagnoli.

Mentre prosegue senza sosta il lavoro del Servizio nazionale della protezione civile mobilitato per portare soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni, non si ferma l’impegno per diffondere la cultura della prevenzione: sabato 20 e domenica 21 maggio volontari e volontarie di protezione civile saranno in una ventina di piazze da nord a sud del Paese con la campagna nazionale “Io non rischio” per parlare di buone pratiche di protezione civile.

Il drammatico bilancio di questi giorni di eccezionale maltempo conferma ancora una volta come la sfida del cambiamento climatico determini eventi sempre più estremi e più frequenti: le stagioni fortemente siccitose, a cui si accompagna un maggior rischio incendi boschivi, e le precipitazioni straordinarie, con conseguenti alluvioni, sono due facce della stessa medaglia, senza dimenticare che le aree percorse dal fuoco diventano poi più vulnerabili al rischio idrogeologico.

Proprio per questo “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” sarà in piazza, domani e dopodomani, per incontrare la popolazione e diffondere la consapevolezza dei rischi del territorio e la cultura della prevenzione, nella convinzione che cittadini più consapevoli e informati possano fare la differenza e rendere più sicure le proprie comunità. L’appuntamento di maggio, che si svolgerà solo in alcune delle regioni pianificate, è dedicato in particolare al rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei e al rischio incendi boschivi.L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, gestirà due piazze fisiche sul territorio del comune di Napoli . Via Epomeo della municipalità Soccavo- Pianura sabato 20 maggio e la piazza sul sagrato della chiesa di San Vitale, ospiti della parrocchia, condotta dal reverendo don Fabio, prete vulcanico ed attivo sulle tematiche di aiuto al prossimo.

Nei gazebo allestiti e sulla piazza telematica sul link facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mhN6yUe8oSHoUnp5QewhjuedSACgQmB1tsQBx2ynwSNgeQ5vm5hQwKqT4C4LWYYZl&id=100064705747541 i volontari ANAI daranno informazioni sul fenomeno bradisismo associato al terremoto ai cittadini.

ANAI Sezione Napoli Segretario Pellegrino Villani