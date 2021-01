Io torno, la seconda parte del nuovo progetto di Gigi Finizio.

Dopo circa due anni, Gigi Finizio completa il progetto: due dischi con 13 inediti di cui 6 già pubblicati nel 2018 nella “prima parte”. Esce il 29 gennaio “Io torno – Parte II”, altri sette capolavori inediti tra cui, pubblicato un anno fa ed il nuovo singolo, già decollato sulle emittenti radiotelevisive e sui canali web. Un ritorno dosato e attentamente programmato quello di Finizio che, annuncia il ritorno alle scene all’di Napoli, nei primi giorni di giugno, e con il grande progetto, partito con successo durante la scorsa estate, previsto a luglio 2021. Nell’abum, torna come suo “compagno di penna”, il maestro, già coautore di(colonna sonora del film “Il Principe abusivo” di Alessandro Siani), che ha scritto insieme a lui il secondo singolo “Averti ancora” ( https://youtu.be/zzfBvMZsUuY ), ma c’è spazio anche per tracce legate ad autori come(produttore artistico del disco; la produzione esecutiva è di Filippo Macchi per S.I. Group srl).

Le sette nuove tracce di Io torno – Parte seconda, rappresentano un vero e proprio rinnovamento per quella che viene considerata da tutti, la più bella voce di Napoli e certamente, tra le più belle che la musica italiana abbia mai vantato. “Ho sentito l’esigenza di esplorare nuove sonorità e sperimentare più generi nell’abito della musica pop italiana”, spiega Gigi Finizio, “senza per questo allontanarmi dal mio stile melodico, dal senso delle mie canzoni e soprattutto da una napoletanità che resta il centro della mia anima. Nel disco, ho inserito una traccia in napoletano a cui tengo particolarmente: “Vieneme a truvà”, ed anche un brano-esperimento legato al rap. E aggiunge: “La mia fortuna è di avere un pubblico molto attento, estremamente sensibile, verso cui nutro un profondo rispetto e a cui mi lega un profondo senso di gratitudine. Sento il dovere di essere sempre coerente con le mie origini, con il messaggio d’amore universale di cui le mie tracce sono intrise, per non deludere mai le aspettative. Ed è ciò che poi si traduce in quell’affetto travolgente durante i miei concerti, e di cui mi nutro da sempre: cibo per il mio animo d’artista.”

Gigi si esibirà in tre concerti esclusivi all’Arena Flegrea di Napoli il 3-4 e 5 giugno del 2021 (date che, con ogni probabilità, non resteranno le uniche), con un live che prenderà proprio il nome di “Io Torno”. L’album, distribuito da Believe, sarà disponibile dal 29/01/2021 in tutti i negozi di dischi e negli store digitali. La “parte II” di “Io torno”, sarà disponibile a € 9,99, mentre il pack con entrambe le parti, sarà disponibile al costo promozionale di € 12,90.