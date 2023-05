Ischia Dance Festival, dal 10 al 16 luglio danza e benessere

Il grande evento di danza e benessere , che si svolgerà dal 10 al 16 Luglio, presso l’Hotel Galidon Thermal & Wellness Park Ischia,Via Provinciale Panza. In questa edizione ci sarà il maestro partenopeo FERDINANDO ARENELLA, ed il maestro Internazionale STEVE LACHANCE. l’organizzazione, la sezione italiana del CID CARSOLI SECTION CID, Conseil International de la danse di Parigi, per nome del suo presidente Ivan Cicchetti, ha voluto fortemente insegnanti dell’isola, e per questo sono stati scelti la maestra MARY SPORTIELLO, la maestra RITA BUONO, la maestra MARTINA SANTORO, oltre che alla maestra partenopea DANIELA TRANI. Oltre al maestro UMBERTO D’ALBA, vice presidente della sezione italiana CID.

studio e benessere

Stage di alta formazione alla danza

Piscine termali, piscina giapponese, solarium, sauna, fanghi, open free bar, camere con wifi cassaforte aria condizionata. A 500 metri dalla spiaggia più bella di Ischia, e 500 dal centro di Ischia .

Per.info carsolisectioncid@virgilio.it

Oppure 3283116483