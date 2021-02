Ischia Film Festival, dal 26 giugno al 3 luglio la XIX edizione.

Si terrà dal 26 giugno al 3 luglio prossimi la 19esima edizione dell’Ischia Film Festival e come per lo scorso anno (quando fu il primo appuntamento cinematografico in Italia dopo il lockdown) sarà in formula ibrida con eventi in presenza ed attività via web.

“Grazie alle nuove tecnologie avremo la possibilità di far immergere direttamente gli spettatori di tutto il mondo nelle straordinarie location del festival al Castello Aragonese, in attesa di festeggiare nel 2022 il ventennale del festival e l’auspicabile fine di questa pandemia con una edizione tutta in presenza” dichiara il fondatore e direttore del Festival Michelangelo Messina.

Intanto sono state aperte le iscrizioni al concorso che saranno accettate attraverso la piattaforma Filmfreeway; il termine per presentarle è fissato al 10 marzo ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, www.ischiafilmfestival.it. Nel rispetto delle normative sanitarie le serate – come accaduto per la precedente edizione – si svolgeranno in presenza di talent e pubblico al Castello Aragonese ed on line per la sola sezione fuori concorso.

L’Ischia Film Festival è sostenuto dalla Regione Campania, dalla Direzione Cinema del Mibact e da sponsor privati. (ANSA).