Ischia Global Festival celebra la dinastia di John Huston.

Con l’omaggio all’attore americano Danny Huston, figlio del maestro John Huston, e il ritorno sull’isola verde della star britannica Jack Huston (recente co-protagonista di The House of Gucci con Lady Gaga), la 19esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival (18-25 luglio) celebra la grande dinastia hollywoodiana che ha fatto la storia del cinema.

‘La presenza a Ischia Global di queste grandi star ci è sembrata una occasione straordinaria per celebrare il cinema e il ponte sempre più solido, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, tra l’Isola verde e lo star-system internazionale.

Ci fa piacere ricordare che Jack, è già stato già premiato nel 2016 con un riconoscimento ai nuovi miti del cinema ‘nel nome di Bud Spencer’, e il legame di Danny, che è nato a Roma, con l’Italia”, dice Tony Renis, presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia in occasione della conferenza stampa al Regina Isabella, al termine dell’evento con il presidente della Regione Campania De Luca per la presentazione di Ischia Covid Free.

Danny Huston, e’ fratellastro del premio Oscar Anjelica, entrambi sono infatti figli del grande regista, e anche il loro nonno Walter Huston fu attore premio Oscar. ”Racconteremo il loro mito anche attraverso una rassegna, rigorosamente in sala, da opere recenti come ‘Attacco al potere 3’ con Danny Huston ai grandi classici a partire da “La Bibbia” , film che come è noto fu girato quasi tutto in Italia”, spiegano gli organizzatori.

Ischia Global Film & Music Festival è promosso dall’Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, Università Pegaso, Givova e Trenitalia.

Presidentessa 2021 l’attrice americana Gina Gershon, che sarà affiancata da Piero Chiambretti. (ANSA).