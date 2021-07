Ischia Global, Piero Chiambretti presidente.

Torna da ‘presidente’ Piero Chiambretti all’Ischia Global film & Music festival, in un’isola che definisce il suo ‘portafortuna’. Sarà il conduttore di Tiki Taka- La Repubblica del pallone a fare gli onori di casa alla 19esima edizione (18-25 luglio) accanto alla diva americana Gina Gershon.

”Un anno fa, era proprio il 13 luglio, ero sul palco del Global Festival, fu una serata molto importante per me, non solo per il premio ricevuto. Ritrovavo il calore del pubblico dopo il periodo più brutto della mia vita terrena – racconta Chiambretti ricordando la scomparsa della madre per il Covid e la malattia – il pubblico per chi fa questo mestiere è una vitamina. Ringrazierò sempre Pascal Vicedomini per quell’invito, da allora mi sono accadute solo cose belle”. Uno spot spiritoso (‘Non mi hanno fatto fuori’ recita la voce di Chiambretti da una vecchia radio) appena lanciato sui social annuncia il ritorno su Italia1 a settembre, già da qualche settimana programma e conduttore sono stati confermati nei palinsesti Mediaset.

Per Chiambretti ”Un successo personale importante: non è stato facile, ho impiegato un po’ a prendere le misure….una cosa è fare delle incursioni nel mondo del calcio, come per il passato, un’ altra costruire un programma sportivo. Mi piace dire che da creatura di spettacolo sono diventato un ‘creatore’. Una grandissima soddisfazione è stata poi vincere il premio Nereo Rocco come miglior giornalista sportivo brillante, che ritirerò a Coverciano. Premio intitolato a un grandissimo, che oltretutto ha allenato anche il mio Torino! E che il programma sia molto seguito dai giovani è la conferma che il calcio è davvero un collante per tutte le generazioni. Difficile spiegare perchè uno sport riesca a coinvolgere tanto, forse perchè rispecchia la vita. L’esplosione di gioia per gli Europei, dopo due anni di depressione lo dimostra”. (ANSA).