Ischia, tombolata di solidarietà a Forio.

di Gennaro Savio

Si è tenuta a Forio, presso il rinomato ristorante “La Beccaccia”, una tombolata di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose dell’isola d’Ischia ed in modo particolare a chi è in difficoltà tra gli sfollati della tragica alluvione del 26 novembre scorso come ha dichiarato Carmela Saviano, Presidente dell’Associazione “I Fiori di Giada”.

“La serata di questa sera – ha dichiarato Carmela Saviano, per tutti Lina – è dedicata a tutti coloro che hanno una necessità. Specialmente per quanto concerne le famiglie che vivono sull’Isola e che attualmente sono sfollate negli alberghi. Doneremo un piccolo pensiero ai figli degli sfollati e alle persone che sull’Isola versano in difficoltà. E ce ne sono tante perché il lavoro è poco e siamo pronti ad aiutare chi è in difficoltà”. Tra una portata e l’altra tanti sono stati gli artisti che col supporto tecnico audio di Palmino Iacono si sono esibiti gratuitamente come il cantante Enzo Boemio, Dj Faber e l’apprezzato cabarettista napoletano Gianpietro Ianneo. Molto apprezzata anche l’esibizione dell’intramontabile Peppe Granato che ha imitato il grande Renato Zero.