Italia Brilla fa tappa a Napoli: continua il tour 2025/26

Italia Brilla fa tappa a Napoli grazie al contributo della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella: un viaggio che porta la scienza in tutta Italia con esperienze inclusive e coinvolgenti per bambine e bambini delle periferie italiane.

Il pulmino de Il Cielo Itinerante, tra settembre 2025 e giugno 2026, attraverserà l’Italia con 20 tappe da nord a sud. Continua così la collaborazione tra Il Cielo Itinerante e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che a luglio ha già visto protagonisti bambini e bambine di Rozzano (Milano), Scampia (Napoli) e Quarticciolo (Roma) dei primi tre campus estivi – Le Settimane del Cielo.

I dati raccolti durante le attività estive testimoniano un impatto significativo sui bambini: aumenta di oltre l’80% l’interesse per le materie scientifiche, e il 91% ha espresso il desiderio di poter vivere di nuovo questa esperienza. Tra le parole più ricorrenti per descrivere le attività: “curiosità”, “passione” e “voglia di imparare”.

“Le materie scientifiche troppo spesso vengono viste dai bambini, e soprattutto dalle bambine, come qualcosa di irraggiungibile, fuori dalla loro portata. Questo progetto ha il duplice valore di avvicinare i più piccoli alla scienza attraverso attività divertenti e formative, e di portare il cielo, come un orizzonte per coltivare sogni, speranze e talenti, in contesti dove più forti sono i divari educativi e sociali. Il governo Meloni ha preso molto a cuore il tema delle periferie, e proprio da lì siamo voluti partire con questa iniziativa che dopo Scampia, Rozzano e il Quarticciolo continuerà a raggiungere i luoghi più fragili in tutte le Regioni d’Italia. È stato bello giocare con questi bambini – ha dichiarato la Ministra Roccella, che in occasione della visita a Quarticciolo ha avuto modo di apprezzare la professionalità e l’empatia dei formatori de Il Cielo Itinerante.

La tappa di Napoli, organizzata in collaborazione con L’Altra Napoli EF, che supporta stabilmente le iniziative de Il Cielo Itinerante sul territorio campano, si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 16:00 presso Il Grillo Parlante Onlus.

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare bambine e bambini allo studio delle materie STEM attraverso esperienze dirette, inclusive e coinvolgenti. Il suo valore risiede nella capacità di stimolare la curiosità e rendere comprensibili concetti scientifici complessi con un linguaggio concreto, esperienziale e accessibile a tutti.

Ogni tappa è pensata come un’esperienza educativa unica, che trasforma la scienza in gioco, sperimentazione e immaginazione. Tra le attività previste: “Astronauti per un giorno”, la costruzione di razzi e le osservazioni notturne con telescopi professionali.

«Siamo felici di questa collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ha dato al Cielo ulteriore possibilità di portare il cielo dove non arriva, tra bambini e bambine d’Italia per far scoprire loro le meraviglie della scienza e dello spazio» – commenta Ersilia Vaudo, presidente e co-fondatrice de Il Cielo Itinerante.

Il progetto si concluderà nell’estate 2026 con quattro campus estivi – Le Settimane del Cielo, a completamento dell’articolato programma biennale.