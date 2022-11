Italia è cultura. Le sfide degli anni ’20, giovedì 10 e venerdì 11 la 2 giorni di Palazzo Reale.

Giovedì 10 novembre prende formalmente avvio a Napoli, presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, la VII Conferenza nazionale di AICI, l’associazione che raccoglie 148 tra le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie del Paese, giunta a trent’anni di vita. La giornata si apre con i saluti del sindaco Gaetano Manfredi e dei rappresentanti istituzionali, cui fanno seguito la relazione introduttiva del presidente di AICI Valdo Spini e la Tavola Rotonda Le fondazioni, le accademie e gli istituti culturali italiane di fronte alle sfide del nostro tempo. Nel pomeriggio 4 workshop: si parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l’ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura nell’occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della sua attuazione, sul PNRR e la digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei e il PNRR e la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole. Le sessioni plenarie del 10 e dell’11 mattina saranno trasmesse anche in streaming sulla pagina FB di Aici Venerdì 11 novembre la Conferenza si conclude con la relazione finale di Valdo Spini, preceduta da due tavole rotonde: Diffusione della cultura e coesione sociale e Il PNRR nel secondo anno di attività: la riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno e per le Isole. Significativa è la scelta – dopo due anni di pandemia – di riprendere per la prima volta in una città del Mezzogiorno il filo delle Conferenze annuali, che conferma l’importanza che AICI vuole annettere al rafforzamento e all’allargamento delle reti culturali nel Sud del Paese – nonché al loro inserimento nei circuiti europei e internazionali – come veicolo di crescita civile e come fattore di coesione sociale in aree già fortemente colpite dalla pandemia. La VII Conferenza AICI è organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, e si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.