Italia in Arte, da venerdì 25 alla Galleria Arte in Regola a Roma.

L’esposizione internazionale “Italia in Arte” arriva a Roma il 25 settembre alla Galleria “Arte in Regola”.

Partita dagli Emirati Arabi ha fatto tappa in Italia dai primi di settembre alla Marguttiana di Forte dei Marmi, al MIIT di Torino e infine tra pochi giorni arriverà nella Capitale. Si tratta di una mostra ideata e curata da Aurela Cuku, gallerista e curatrice d’arte di Dubai, punto di riferimento per artisti provenienti da tutto il Mondo.

In un momento di difficoltà mondiale arrivano in Italia opere da vari Paesi creando ponti artistici con un tour che unisce idealmente tutta la penisola.

Visitare “Italia in Arte” è come fare il giro del mondo perché è un concentrato di tecniche ed espressioni mutuato attraverso uno sviluppo artistico a diverse latitudini. Un tour nell’arte in un Paese che ne è la culla ma anche un omaggio all’Italia dopo mesi di Covid. Partecipano all’esposizione 29 artisti di 18 Paesi.

L’Italia è rappresentata da Marianna Masciolini.

Ci parla dell’evento il curatore italiano Luigi Rosa, reduce dal successo di “Bateau Tiberis”, che non smette di stupire per idee originali e spirito d’iniziativa. “Sono fiero di avere nella galleria che curo da anni un progetto internazionale di così ampio respiro- ci spiega l’art promoter Luigi Rosa– è un momento difficile per l’Italia e per il mondo intero, il Covid ha cambiato le nostre abitudini e il modo di fruire l’arte, ma l’arte non si ferma e questa mostra ne è un esempio lampante. Anche se noi non siamo per il momento liberi di spostarci in alcune aree del mondo, le opere possono circolare e noi siamo felici di ospitare degli artisti internazionali nella capitale con un tributo all’arte italiana, esempio ed icona di stile nel mondo”.

“Italia in Arte” sara inaugurata il 25 Settembre ore 19.00 alla galleria Arte in Regola, in via dei Cappellari 92, e per raddoppiare la spazio e la bellezza anche nella adiacente galleria Tiber Art sempre in via dei Cappellari 96 a Roma.

GLI ARTISTI PARTECIPANTI:

Per l’Italia: Marianna Masciolini

Dalla Siria: Badie Jahjah

Dal Perù: Maco Vargas, Monica Tambini, Rocio Valdes, Iris Mackenzie

Dal Canada: Rob Pennino, Babita Shamji

Dal Guatemala: Romi Maegli, Gina Figueroa

Da El Salvador: Andrea Prado

Dagli Emirati Arabi Uniti: Jassim Al Awadhi, Abdulrauf Khalfan, Ahmed Al Yafei

Dall’Iran: Narges Soleimanzadeh, Shohreh Damestani, Yegane Khosravimanesh

Dai Paesi Bassi: Majo Portilla

Dal Libano: Youmna Chaoul

Dall’Ucraina: Olena Tarasenko

Dalla Spagna: Pedro Moraza

Dall’Albania: Pellumb Rira, Natasha Bega

Dalla Francia: Bruna Basini

Da Haiti: Luvensky Valmont

Dall’Argentina: Fran Neuville, Rosana Raota

Dal Messico: Alejandra Palos

Dalla Romania: Mariana Scubli