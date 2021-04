It’s Now or Never, il nuovo programma di Gino Aveta su Rai Radiolive.

Il programma radiofonico “It’s Now Or Never” nasce con lo scopo di divulgare il patrimonio storico, artistico e culturale della città di Napoli.

Si avvale dell’ausilio di linguaggi artistici musicali espressi nella canzone napoletana contenuti e raccolti nel fantastico archivio storico della canzone napoletana della Rai realizzato dal Centro Produzione TV della Rai di Napoli dal 1999.

Colonna portante del progetto è la coesione del mondo artistico rappresentato da personaggi già noti e le tante realtà che non hanno ancora trovato lo spazio e le occasioni per proporsi.

Stimolati nell’interviste gli ospiti raccontano origini, tradizioni, curiosità della loro vita collegata alla canzone napoletana.

Questo progetto ricalca le orme di una precedente trasmissione andata in onda nel 2011, in circa 600 puntate, sulla prima rete radiofonica web della Rai WR7 sempre condotta da Gino Aveta e con un ascolto significativo, in tutto il mondo con prevalenza nei paesi del sud america ed asiatici.

La prima puntata, in onda il martedì alle 13.00 ed in replica alle 20.00 ed anche giovedì negli stessi orari, a partire dal 27 aprile, vede protagonista la fantastica Marisa Laurito che racconta, ai microfoni di RAI RADIOLIVE i suoi progetti e le sue passioni in qualità di direttore del Teatro Trianon Viviani.

La seconda ha come ospite Carmine Aymone, redattore del Corriere del Mezzogiorno, che ricorda le sue emozioni vissute con Pino Daniele e contenute nell’ultimo suo libro Yes I Know …. Storia di un masaniello napoletano.

Terza puntata interamente dedicata all’innovativa produzione discografica del Giardino dei Semplici suddivisa in quattro capitoli che raccontano i loro 45 anni di attività musicale.

Il programma si ascolta al link www.radiolive.rai.it oppure su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali.