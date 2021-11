IVisionatici, associazione culturale e festival musicale.

La nota cantautrice Veronica Di Nocera, il musicologo Emanuele di Franco e la critica cinematografica Annachiara Monaco hanno fondato l’associazione culturale, impegnata anche nel sociale, IVISIONATICI volta a promuovere la creazione e la diffusione di contenuti inerenti a musica, cinema e serie tv, intervistando artisti noti ed emergenti e personalità dello spettacolo.

L’associazione si è resa fautrice, insieme alla collaborazione della giovane organizzatrice di eventi Grazia Santangelo, della valorizzazione del talento e delle doti artistiche di cantautori, interpreti e band nostrani, indicendo il festival a carattere nazionale denominato IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, le cui fasi dal vivo si terranno a Napoli e Roma.

Come sostenuto dal presidente Veronica Di Nocera “l’idea di questo festival nasce dall’urgenza e dalla necessità di incoraggiare e sostenere la divulgazione della cultura musicale, sensibilizzando rispetto alle condizioni in cui versa il settore artistico, in seguito alla pandemia”.

Oltre a offrire i mezzi e gli strumenti per consentire agli artisti di realizzare concretamente il proprio progetto musicale, l’associazione si vuole rendere promotrice dell’interazione artistica e creativa tra i partecipanti, contribuendo alla sperimentazione e alla ricerca artistica.

Nascendo dalla necessità di contribuire all’inclusione, il concorso volutamente non presenta né limitazioni di genere musicale né territoriali.

Grazie al proprio operato, l’associazione è stata invitata come media partner alla 16esima edizione del “Premio Bianca D’Aponte”, all’ultima edizione della “Festa del Cinema di Roma” e al festival “Cinecibo” promosso dall’istituto Luce e Cinecittà.

www.ivisionatici.it

ivisionaticimusicfestival@gmail.com

Instagram: IVISIONATICI