Jaked inaugura nuovo flagship store in via Dei Mille giovedì 5.

Inaugura giovedì 5 Aprile in via dei Mille, cuore dello shopping partenopeo, il nuovo flagship JAKED.

Una location prestigiosa ed elegante che vuole sottolineare il forte legame tra il brand e Napoli, tra la sporty couture che l’azienda ha intrapreso di recente, manifestando una connotazione sempre più premium, e una via storicamente nota per negozi di marchi più tradizionali. Per una nuova estetica che incarna la sintesi perfetta tra lo streetwear e l’alta moda, che è l’elemento caratterizzante del nuovo corso di JAKED.

Con l’apertura napoletana i punti vendita JAKED diventano dieci in Italia e confermano l’evoluzione del brand, intrapresa da quando è entrato nel gruppo Miriade nel 2019, che combina tecnologia, stile e innovazione, realizzando capi contemporanei che si declinano tra lo sport e lo streetwear.

Per la nuova stagione JAKED propone tute, felpe, capi ibridi e abbigliamento funzionale e performante. Tra tutti spicca Jomei, un modello trasversale dalla vestibilità comoda, adatto a diverse occasioni, dallo sport al look quotidiano, realizzato in tessuto tecnico molto morbido con dettagli dinamici e grintosi, come le zip a contrasto.

Altro must-have per la Primavera/Estate è la linea atheisure e versatile Zenith, indicata per le attività outdoor in tessuto tecnico abbinato a un tulle che regala un tocco glamour a tutti i capi. Anche i dettagli sono ricercati, studiati per un fit essenziale ma mai banale, sempre distintivo.

Non passa inosservato l’arredamento dello store napoletano che riprende il tema dell’acqua, la cifra identitaria di JAKED, come racconta dall’inizio della sua storia: “Life begin from water, Jaked too”.

Il riferimento acquatico è presente nell’architettura del negozio, basata su un gioco di contrasti: dettagli arancioni su pareti in ardesia verde mare da cui si staccano elementi bianchi, grafismi a onda e maxischermi da vetrina che esaltano le altezze e il dinamismo delle collezioni.