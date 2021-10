JAM TV – MUSIC ROOM, il salotto virtuale in cui si parla di musica, riparte lunedì 4 con una puntata dedicata ai 30 anni di NEVERMIND (il leggendario album dei NIRVANA).

JAM TV – MUSIC ROOM, il salotto virtuale in cui si parla di musica, è pronto per ripartire con la sua seconda edizione: prima puntata lunedì 4 ottobre (dalle ore 19.00 alle ore 20.00). JAM TV – MUSIC ROOM è disponibile sia in diretta che on-demand sulla Pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di JAM TV e da quest’anno anche su Rockol.

La prima puntata sarà dedicata ai 30 anni di uno degli album che ha fatto la storia della musica: “Nevermind” dei Nirvana. Nella puntata (in collaborazione con Universal) saranno ospiti: Cristiano Godano, artista e frontman dei Marlene Kuntz, Massimo Pirotta, del Bloom di Mezzago dove i Nirvana suonarono nell’89 e nel ’91, Daniela Giombini, tour manager in Italia dei Nirvana, Gian Paolo Giabini, giornalista. Conduce Ezio Guaitamacchi.

JAM TV – MUSIC ROOM è un talk show musicale dove si parla di musica attraverso foto, filmati e insieme all’aiuto di tanti ospiti, ricordando grandi eventi del passato (nel momento di ricorrenze importanti), album che hanno fatto epoca, artisti leggendari, ma anche progetti di attualità.

Nella scorsa edizione nel “talk show” musicale si è parlato di Doors, Jethro Tull, David Bowie, Prince, Amy Winehouse, Lady Gaga, Joni Mitchell, Carole King e Bob Dylan insieme a tanti ospiti tra cui Mauro Pagani, Eugenio Finardi, Pau (Negrita), Davide Van De Sfroos, Mauro Ermanno Giovanardi, L’Aura, Andrea Mirò, Ferruccio Spinetti e Peppe D’Argenzio (Avion Travel), giornalisti/conduttori radio e tv come Marinella Venegoni, Carlo Massarini, Luca De Gennaro e Gegè Telesforo e fotografi internazionali come Armando Gallo e Guido Harari.

Attiva dalla primavera del 2016, JAM TV (www.jamtv.it) è la televisione musicale, fondata e diretta da Ezio Guaitamacchi, dedicata a tutti gli appassionati di rock e dintorni.

Nata come evoluzione del magazine “JAM-VIAGGIO NELLA MUSICA” presenta quotidianamente live esclusivi in studio, news, rubriche di approfondimento, interviste, reportage.