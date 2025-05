Jameson Distilled Sounds, venerdì 16 al Basic Club

- pubblicità -

Dopo il successo degli eventi di Roma, lo scorso 5 dicembre all’Hacienda, e di Milano, 17 marzo al Tenoha – che per la data milanese ha registrato più di mille partecipanti – Jameson Distilled Sounds arriva a Napoli per la terza tappa, in programma il 16 maggio 2025 presso il Basic Club a partire dalle ore 22.30.

Con l’ultima tappa a Napoli, Jameson Distilled Sounds – l’evento di successo internazionale – è pronto a coinvolgere anche il pubblico partenopeo. Lo show finale sottolinea quanto il progetto Jameson Distilled Sounds abbia conquistato pubblico e artisti provenienti da tutta Italia, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo. A Napoli vedremo tra i protagonisti Claudym che porterà per la terza volta la sua energia contagiosa; sul palco del Basic Club torneranno anche i Dj set di Bassi Maestro, Goedi e Filo, che hanno fatto ballare il pubblico di Roma e Milano.

A coronare la serata, dopo l’opening del dj Bijei, sarà il momento del set del produttore napoletano Dat Boy Dee. Al secolo Davide Totaro, il producer ha collezionato numerosi successi diventando uno dei principali nomi della scena urban partenopea e non solo. Tanti gli artisti con cui ha collaborato spiccano: Geolier, J Lord, Lele Blade, Coco, Mv Killa, Emis Killa, Enzo Dong, Jake La Furia.

Imperdibile anche il classico momento di approfondimento musicale, Talk & Studio Experience, che si terrà il 9 maggio al Ghe Pensi Mi di Milano, dalle ore 19.00. In questa occasione verrà trattato il ruolo della musica nella discografia moderna, con Gabriele Minelli – A&R Manager e discografico di Island Record – che vanta due vittorie al Festival di Sanremo e ha lavorato con alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale odierno (Pharrell Williams, Club Dogo, Mecna, Anna Pepe, Ghemon, Chemical Brothers, Phoenix, Willie Peyote). Inoltre interverrà Lorenzo Carminati, lead singer degli Studio Murena, che proprio il 9 maggio pubblicheranno il loro secondo album, “NOTTURNO” (per Island Record / Universal).

Anche per quest’ultima occasione i partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente: grazie alla guida del Brand Ambassador Riccardo Cerboneschi si potrà creare, attraverso una sfida a tempo, il tipico cocktail in stile Jameson: il Jameson Ginger Ale e Lime.

Jameson Distilled Sounds è un’esperienza che porta avanti i valori del brand: indipendenza, autenticità e inclusività. Attraverso questo progetto, Jameson continua a creare connessioni tra le persone, abbattendo i confini tra culture e generi musicali e trasformando ogni appuntamento in un momento unico di condivisione.

L’evento sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà possibile registrarsi per la partecipazione al seguente LINK.

QUI per maggiori info su Jameson e il progetto Jameson Distilled Sounds.

Rolling Stone Italia è media partner di Jameson Distilled Sounds.