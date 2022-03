Jazz in scena, domenica 27 al Teatro Lazzari Felici.

Torna sul palco del teatro Lazzari Felici il jazz!

Domenica 27 Marzo ore 19:30 si esibiranno il Lagan/Di Martino Quartet

ll quartetto internazionale formato da Matt Lagan al Sassofono (Canada), Igor Di Martino alla chitarra, Andrè Ferreira al contrabbasso (Portogallo) e Luca Mignano alla batteria, insieme affronteranno brani del jazz moderno, da Joshua Redman ai Fellowship.. passando tra rivisitazione di alcuni standard fino ad alcuni brani originale dell’ultimo disco di Matt.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari

